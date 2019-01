Region – Biopotraviny stále získávají na popularitě. Souběžně s tím však také vyvstává otázka, zda jsou skutečně kvalitnější či zdravější. „Producenti bio-surovin a výrobci bio-potravin si zaslouží naši úctu, protože přispívají k trvale udržitelnému rozvoji a mnohdy i k ochraně krajiny," vysvětlil v on-line rozhovoru pro Deník děkan Fakulty technologické UTB ve Zlíně František Buňka.

Podle něj tedy určitě stojí za to, tyto potraviny nakupovat. „Na druhou stranu, zcela objektivně, nebyla zveřejněna studie, která by jednoznačně prokázala, že takové výrobky jsou jednoznačně kvalitnější," upozornil děkan.

K používání náhražek v potravinách, které jsou běžně dostupné v obchodní síti upozornil, že jsou to často sami zákazníci, kteří výrobce k jejich používání nepřímo tlačí.

„Uvědomme si, že je to právě spotřebitel, který volá po snížení cen a vyhledává levné zdroje. Výrobce, jehož výrobní cena je tvořena mnohdy i ze 70% nákladem na surovinu, nemá jinou možnost, než zasáhnout do surovinové skladby a hledat levnější alternativy – to vše však v mezích legislativy a rozhodně i takovéto výroky musí být zdravotně nezávadné," uvedl František Buňka.

Chceme-li kvalitnější surovinovou skladbu, budeme si podle něj muset zvyknout na připlacení a akceptaci vyšší ceny.

Doc. Ing. František Buňka, Ph.D. je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, od roku 2004 nositelem titulu Ph.D. v oboru ekonomika a hygiena výživy.

Od roku 2003 působí na Ústavu technologie potravin Fakulty technologické.

V letech 2006-2009 zastával funkci předsedy akademického senátu fakulty, následující dva roku působil jako proděkan a od roku 2011 je ředitelem Ústavu technologie potravin.

Ve vědecké činnosti se zabývá aplikací potravinářských přídatných látek, optimalizací technologických procesů při výrobě potravin živočišného původu, stanovováním obsahu proteinů a aminokyselin v potravinách, řízením bezpečnosti potravin a stravováním obyvatelstva v mimořádných situacích.

František Buňka pracuje rovněž pro Český institut pro akreditaci jako samostatný odborný posuzovatel.

V říjnu letošního roku byl jmenován děkanem Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně