Pět tříd je na distanční výuce, z toho čtyři na pedagogické škole a jedna na gymnáziu, tři další čekají na verdikt hygieny. Z více než 70 učitelů chybí 18. Některé třídy jsou poloprázdné.

„U nás nemocnost kulminuje, v tak složité situaci jsme dosud nebyli. Kdybych mohla rozhodnout sama, zůstali by všichni žáci alespoň týden na distanční výuce. Jenže to není možné. Těsně před schválením je zákon, který dá ředitelům škol více kompetencí tak, aby mohli převést výuku na distanční bez souhlasu hygieny. To by nám teď hodně pomohlo,“ uvedla ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková.

Nástroj, který by ředitelům škol umožnil pružně reagovat na aktuální vývoj pandemie, by uvítal i ředitel Gymnázia Jakuba Škody v Přerově Jan Raška.

„Máme části tříd v karanténě, a když je velké množství chybějících žáků, přistoupí se po dohodě s hygienou k on-line výuce. Nemám ale pravomoc nařídit, aby byla na škole třeba dva týdny distanční výuka - alespoň do doby, než dojde k poklesu nemocnosti. Situaci ztěžuje i to, že občas někteří žáci přijdou do školy, aniž by znali výsledek PCR testu. Problémem jsou tedy opakované karantény z důvodu nedodržování doporučení vedení školy,“ nastínil ředitel Jan Raška.

Dvě třídy jsou aktuálně v karanténě také na ZŠ Trávník, kde bylo během pondělního testování zjištěno nejvíce nakažených žáků ze všech přerovských škol. Antigenní testy zachytily 21 covid pozitivních.

„PCR testy nákazu u těchto dětí potvrdily. Ve třídách, kde se nemoc vyskytla, se učí distančně nebo je výuka smíšená - část dětí je ve třídě, zbytek on-line,“ přiblížila ředitelka školy Kamila Burianová.

Přibylo nemocných zdravotníků

Omikron se šíří velkou rychlostí a kosí i zdravotníky v přerovské nemocnici.

„Karantény se za tento týden téměř zdvojnásobily. Chybí nám celkem 74 lidí, a to jak z důvodu karantén, tak i jiných neschopenek - mezi lékaři, zdravotními sestrami, ale i administrativními pracovníky a nezdravotníky. V laboratořích je v karanténě asi třetina zaměstnanců,“ popsal ředitel přerovské nemocnice Štefan Repovský.

Podle něj naštěstí nebylo nutné omezit lékařskou péči.„Daří se nám překládat a reorganizovat směny, protože personál je vstřícný a chápe celou situaci,“ poznamenal. Covid pozitivních zdravotníků je podle něj zhruba desítka. Personál chybí i v okolních nemocnicích - například v Prostějově je to asi stovka lidí, ve Šternberku kolem pěti desítek zaměstnanců.

Nedostatek personálu se zatím ve větší míře nepromítl do služeb a nebo provozu městské autobusové dopravy. Podle informací dopravce - společnosti Arriva, nemusely být v Přerově omezeny žádné spoje.

V nemocnicích pacientů nepřibývá

Vysoká nemocnost se naštěstí nepromítla do počtu hospitalizovaných na covidových lůžkách. Ve všech nemocnicích, které spadají pod společnost Agel Středomoravská nemocniční, bylo v pátek na covidových odděleních dohromady 34 pacientů.

„I nadále je jich nejvíce v péči zdravotníků přerovské nemocnice, a to celkem 20. Z toho jsou dva ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci. V prostějovské nemocnici leží 13 covidových pacientů - dva na lůžku intenzivní péče. Jednoho hospitalizovaného s covidem-19 má i nemocnice ve Šternberku,“ shrnul mluvčí nemocnice Adam Knesl.