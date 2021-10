Piráty voliči vykroužkovali a „dosadili“ si do Sněmovny starosty, pro které jsou letošní sněmovní volby velkým úspěchem. Před dvojku Pikala z České pirátské strany se dostala i sedmička a devítka Starostů, Eva Machová z Olomouce a Michal Ondra z Hranic.

Celostátní vítězství koalice SPOLU nebylo jediným překvapením letošních voleb do Poslanecké sněmovny. SPOLU, které tvoří Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP 09, jasně vyhrálo v Olomouci. Celokrajsky potvrdilo silnou pozici hnutí ANO. I v Olomouckém kraji zcela propadla levice. Poraženými jsou také Piráti, které voliči „vykroužkovali“ a preferenční hlasy dali Starostům. Ti se oprávněně mohou považovat za jedny z vítězů voleb. Obrovský úspěch v kraji mohou slavit lidovci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.