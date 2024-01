/FOTO, VIDEO/ Výpad vpřed, přísun, otočka, úšlap nebo skok, ale také nenapodobitelné kreace, které vycházely přímo z duše. Olomoučané si v neděli 7. ledna odpoledne užili první ročník recesistického průvodu švihlé chůze, který odkazuje na skeč britské legendární skupiny Monty Python. Švihlou chůzí prošlo centrem Olomouce několik stovek lidí a bavili se jak účastníci pochodu, tak přihlížející.

Olomouc, švihlá chůze | Video: Petra Poláková - Uvírová

Mezi účastníky akce nechyběla ani herečka Ivana Plíhalová. „Od září jsme na tom intenzivně pracovali a zřídili i přípravný výbor. Když jsme měli generálku a ušli švihlou chůzí třicet metrů, bylo to tak strašně náročné, že dnes asi zvolím jednodušší krok, protože bych do cíle v restauraci K10 nedošla,“ popsala.

Trasa vedla od orloje na Horním náměstí a pokračovala přes Dolní náměstí do restaurace v Kateřinské ulice, kde byl cíl. „Pro inspiraci jsme si včera pustili film Smysl života. Miluji skeče Monty Pythonů a tento nápad vznikl právě z ministerstva švihlé chůze,“ dodala herečka.

VIDEO: Tři králové na koních projeli centrem Olomouce, zpívaly jim sbory

Přestože meteorologové hlásili mráz a sníh, organizátoři se počasí nezalekli.

„Povětrnostních podmínek jsem se nebál a chůzi tak trochu zkopíroval podle originálu. Občas jsem přidal i nějaký svůj invenční krůček. Věřím tomu, že se tato akce stane po slavnostech města a svaté Pavlíně druhou nejvýznamnější v Olomouci,“ vyjádřil přání další z organizátorů Marek Šobáň.

„Dnešní doba je šílená a my si chceme švihlou chůzí uchovat šanci na zdravý rozum. Přáli jsme si, aby přišlo co nejvíce lidí a jejich počet nás příjemně překvapil,“ řekl.

Varna v Riegrovce zavřela. Před klubem stojí kontejnery. Co bude dál?

Svůj dětský sen si splnila i Marie Machačová, která se vydala do průvodu spolu s desítkami dalších lidí.

„Jako malá jsem si kdysi švihlou chůzí krátila dlouhý čas při čekání na autobus. Vždycky jsem se snažila, aby mě při tom nikdo neviděl - a teď si můžu konečně takto veřejně v dospělém věku splnit svůj sen, takže se na to moc těším. Nacvičili jsme společně se synem a jeho přítelkyní docela náročný styl chůze, takže uvidíme, jak nám to půjde,“ svěřila se.

U Hornbachu se chystá bytový komplex s obchody a střešní zahradou

Účastníci průvodu se od organizátorů akce dočkali také cenných rad.

„Chtěla bych upozornit, abyste na sebe dávali pozor, protože sebelepší kreace nestojí za to, abychom skončili na urgentu. Kromě toho, že se v nás rozvinou euforické pocity z toho, že společně děláme srandovní věci, může se stát, že se objeví i docela masivní pocity studu a trapnosti. Na to všechno jsme v přípravném výboru mysleli, a proto jsem pozvala klinického psychologa a psychoterapeuta Adama Suchého. Ten nám nabídne odborný pohled na fenomén švihlé chůze,“ vysvětlila za organizační tým Karolína Hrbková.

Dopravní stavby roku 2024 okolo Olomouce: vymodlená dálnice, obchvat i spojka

Odborník přítomným vysvětlil, že pořadatelé momentálně jednají s VZP o slevě na poplatníka pro ty, kdo se prokazatelně dopraví touto chůzí do práce a stráví minimálně půlku svých přesunů po chodbách či na oběd touto chůzí.

„Já sám takto v práci běžně chodím a je to docela v pohodě. Z odborného hlediska jsem přesvědčený, že neexistuje činnost, která by byla takto mentálně léčivá - jak pro praktikující, tak přihlížející. Léčivé jsou jak smích, tak schopnost hrát si a schopnost hrát si společně. Jsem rád, že jsme na to v Olomouci nezapomněli, a proto vám přeji krásnou švihlou procházku,“ vyzval přítomné do průvodu.