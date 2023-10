/FOTOGALERIE, VIDEO/ Záplava podzimních barev, květinových aranžmá a prvotřídního ovoce a zeleniny lákající k ochutnání. Od čtvrtečního rána si úchvatný pohled na rozlehlou mapu bývalého Československa sestavenou z podzimních květů, plodů, keřů a stromů v pavilonu A užívají návštěvníci výstavy Flora Olomouc.

Začala podzimní Flora v Olomouci. | Video: Vránová Magda

V pavilonu A olomouckého výstaviště Flora bylo živo hned od prvních minut po otevření, návštěvníci si prohlíželi barvami hýřící hlavní expozici.

Tentokrát ji navrhli přední floristé Pavlína Švecová a Zdeněk Kupilík a využili téměř 30 tun ovoce a zeleniny, pět desítek stromů a čtyři a půl tisíce řezaných a hrnkových květin. Pomocí nich vytvořili barevnou mapu Československa, která má několik výškových úrovní a je doplněna lustry osázenými rostlinami a ozdobenými atraktivními plody.

Kvetoucí mapa Československa

Podzimní Floru si ani tentokrát nenechala ujít pravidelná návštěvnice Anna Morávková, která na výstavu přijela z Orlové. Hlavní expozice ji nadchla hned při vstupu do pavilonu A. „Je to nádhera, opravdu fantasticky udělané a jsou tam naaranžované úžasné produkty. Poslední léta jezdíme do Olomouce na jarní i podzimní Floru. Na výstavišti vždycky strávíme celý den, protože si poctivě projdeme a prohlédneme opravdu úplně všechno,“ popsala seniorka.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Nadmíru spokojený s výsledky práce mnoha floristů i producentů ovoce a zeleniny byl také její manžel Arnošt, který ji do Olomouce doprovázel. „Máme zahradu velkou dvaadvacet arů, pracujeme tam každou volnou chvilku, i když nám už táhne na osmdesát. Na Floře se vždycky zajímáme o nové odrůdy a často neodoláme. Nikdy si sice nechceme nic koupit s sebou, ale pak toho vždycky máme tolik, že to ani nemůžeme unést,“ svěřil se s úsměvem nadšený zahrádkář.

Za krásnými zážitky a také inspirací do Olomouce vyrazila rovněž seniorka Hana Traková. „Užíváme si to tady, moc se nám to líbí. Jezdíme sem pravidelně na jaře i na podzim, máme to na Floře rádi. Vždycky se potěšíme pohledem na krásné expozice a zároveň nabereme spoustu inspirace pro naši zahrádku,“ sdělila seniorka, která na Hanou přijela z Červené Vody.

Na Floru můžete vyrazit až do neděle

Na výstavišti až do neděle probíhají také velké zahradnické trhy s bohatou nabídkou sezonních květin, výpěstků a zahradnických potřeb. V pavilonech je možné navštívit Dny moravských vín, výstavu Hanácká včela nebo expozici Českého zahrádkářského svazu s posezením u vína a pěstitelskou poradnou.

Milovníky dobrého jídla a pití naláká festival gastronomie a nápojů Olima s kuchařskou soutěží a cukrářským šampionátem.

V oranžerii si je možné nakoupit tuzemské bylinky a koření a k dostání jsou tam také konopné oleje, sušenky, tyčinky i kosmetika. Zahrádkáři se mohou těšit na přednášky, besedy, workshopy a poradny.

Zdroj: Vránová Magda

Pro všechny je na venkovní scéně Samba připraven doprovodný program a pro rodiny s dětmi venkovní expozice domácích zvířat s názvem Babiččin dvoreček.

V pátek a sobotu budou v Rudolfově aleji probíhat oslavy lesa s dílničkami pro děti a tombolou a v sobotu od 12.30 do 14.30 hodin je ve Smetanových sadech výstava historických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1945.

Podzimní Flora Olomouc je pro veřejnost přístupná ve čtvrtek, pátek a sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.