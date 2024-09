OLOMOUCKO

Poděbradský Oktoberfest

KDY: sobota 21. a neděle 22. září, 11-22 hodin

KDE: koupaliště Poděbrady u Olomouce, bistro Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Další ročník populární bavorské párty na Gebech. Šest druhů německých pivních speciálů, tématicky laděné menu a spousta dalšího. Sobotní tématické soutěže, deutsche schlager v podání dua harmonikářů a koncert kapely NO BARRIERS (18:00). V rámci nedělního dne vystoupí New Street Band (17:00).

close info Zdroj: Deník/Petr Pelíšek zoom_in Oktoberfest na Poděbradech, 24. září 2022

Masaryčka žije

KDY: neděle 22. září, od 14 hodin

KDE: Křižovatka Masarykovy tř. a Zeyerovy ulice, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Další ročník sousedské slavnosti u Masarykovy třídy. Dobroty, koncerty, setkání. Užít si můžete zábavný program pro děti připravený Domem dětí a mládeže, pestrý sousedský stůl, koncerty, šálovou akrobacii, komentované procházky po historii městské části, výstavu fotografií, SWAP všeho možného, šachové partie a také služby, zboží a občerstvení od lokálních podniků. Oficiální program na ulici začne v 15:00 vystoupením orchestru Mladá krev, na který naváže od 16:00 kapela Fly Tomorrow se svým melodickým rockem s bluesovými kořeny.

close info Zdroj: DENÍK/Michal Kovář zoom_in Sousedská slavnost na Masarykově třídě v Olomouci, sobota 18. září 2021

MintMarket

KDY: sobota 21. září, 10-17 hodin

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Móda, šperky, design, delikatesy i kosmetika od menších značek a začínajících tvůrců. „Na Dolním náměstí představí svou tvorbu kreativci, kteří tvoří lokálně, udržitelně a s láskou. Vstup je zdarma a bez bariér," zvou pořadatelé.

Long Story Short Food Fest

KDY: sobota 21. září, 11-22 hodin

KDE: nádvoří restaurace Long Story Short, Koželužská ul., Olomouc

PROČ PŘIJÍT: Top restaurace z celé ČR na jednom místě. DJ, farmářské trhy, kraftová piva, Pohoda zóna s obsluhou, škola vaření pro děti.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Restaurace Eatery & Bakery Long Story Short v Olomouci

VintageMarket v Letňáku

KDY: sobota 21. září od 10 hodin

KDE: Letní kino Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Ukončení léta s bleším trhem na letňáku. Spousta retro kousků i nových designových věcí, oblečení, hračky, šperky, desky, knihy… Desítky stánků i bohaté občerstvení. Divadelní představení pro děti dospělé, OpenMic, workshopy.

PROSTĚJOVSKO

Vepřové hody

KDY: sobota 21. září, od 10 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sobotu provoní ve Žraloku zabijačkové speciality. Ovarová polévka, vepřové výpečky nebo řízky z čerstvě zabitého prasátka. Taková bude nabídka občerstvení v populárním plumlovském kempu. K dobré chuti a náladě bude hrát kapela Romantica s Romanem ´Pytlíkem´ Doleželem. Nástrojů se chopí i pozvaní hudební hosté.

close info Zdroj: Zdeněk Vysloužil zoom_in Vepřové hody

Noční prohlídky

KDY: sobota 21. a neděle 21. září, od 18 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 180 korun, 110 korun děti do 12 let, 150 korun studenti a senioři

PROČ PŘIJÍT: Tajuplné legendy plné šermu, tance, intrik, násilí a hrubého chování, vám herecky ztvární ochotníci plumlovského zámku. Přijďte prožít příběhy v duchu renesance z dob pernštejnské državy zámku a to vše za svitu svící a pochodní. Celým večerem vás bude doprovázet i Skupina historického šermu BELLARORE.

Doporučená rezervace vstupenek na čísle: 774 302 165, 773 444 500 (10 -17 h.)

O pohár Filozofické fakulty UP

KDY: sobota 21. září, od 9 hodin

KDE: Zámecký park, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: startovné 300 korun, diváci zdarma

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník turnaje v pétanque, se uskuteční v krásném prostředí zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Turnaj je otevřený pro všechny, kdo mají zájem si vyzkoušet fyzicky nenáročnou hru pocházející z Francie. Bohaté občerstvení zajištěno v zámecké kavárně po celou sobotu.

VřesoKÁRY 2024

KDY: sobota 21. září, od 10 hodin

KDE: Na ´Skale´, Vřesovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zajímavá recesistická akce pro diváky i samotné závodníky. VřesoKÁRY s až čtyřčlennými posádkami budou startovat od kostele s cílem v areálu Na Skale. Rozmanité občerstvení a doprovodný program s kapelou Bezsoucitu.

Dance párty - LIVE

KDY: sobota 21. září, od 20 hodin

KDE: sokolský park, Kralice na Hané

ZA KOLIK: 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Poslední akce letošní sezony v sokolském parku v Kralicích na Hané. Za mixem bude DJ Rosman, na baru se budou podávat summer koktejly a další dobroty.

Sběratelské - bleší trhy

KDY: neděle 22. září, od 8 do 11 hodin

KDE: Městská tržnice, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další díl oblíbených bleších trhů bude hostit městská tržnice v Prostějově. V nedělním dopoledni si mohou sběratelé i milovníci historie pořídit zajímavé doplňky a unikátní skvosty z půd. K prodeji budou starožitnosti, staré hračky, obrazy, historický porcelán, hodinky nebo starožitné sklo.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Bleší trh, poklady z dob budování socialismu v ČSSR.

PŘEROVSKO a HRANICKO

Noc literatury

KDY: pátek 20. září od 18.00

KDE: Městská knihovna Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Městská knihovna se letos poprvé připojuje k 18. ročníku projektu Noc literatury - akce, která představuje unikátní propojení neobvyklých míst, osobité interpretace a literárního textu. Akce se uskuteční v prostorách hlavní budovy a kaple sv. Jiří na Horním náměstí. Kompletní program akce najdete zde: www.knihovnaprerov.cz/aktuality/akce/1606-noc-literatury

Výstava hub

KDY: 20. září (9:00 - 19:00), 21. září (9:00 - 17:00)

KDE: Klub Teplo, Horní náměstí

ZA KOLIK: dospělí 40 korun, děti 10 korun

PROČ PŘIJÍT: Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty ukončené záplavami. To je počasí, které houbám rozhodně nesvědčí. Letošní tradiční výstava hub však není ohrožena. Přerovští mykologové věří, že se v lesích přece jen některé druhy objeví a lidé si jejich „úlovky“ budou moci prohlédnout. Výstava hub je každoročně obohacena o doprovodný program. Letos je to přednáška Roberta Pecháčka na téma Houbaření po celý rok, která se koná v sobotu 21. září ve 14 hodin.

close info Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová zoom_in Klub Teplo, tradiční výstava hub.

Celostátní výstava mladých králíků a Okresní dožínky

KDY: sobota 21. září, neděle 22. září

KDE: Výstaviště Přerov

ZA KOLIK: sobota dospělí 200 korun, neděle dospělí 100 korun, děti do 12 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci dožínek proběhne prezentace regionálních potravin, farmářské trhy, ochutnávky, výstava zvířat a soutěž v králičím hopu. Vystoupí kapely Skarlet, Elán Revival, Pirillo, Kameron a Záhorská kapela. Bohatý program pro děti a zábavné atrakce.

RIO Laguna

KDY: neděle 22.9. od 15:30 do 17:30 hodin

KDE: Dětské hřiště na Jasínkově ulici

ZA KOLIK: členové Duha Klub Rodinka 100 korun, ostatní 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Sportovní akce pro rodiny s dětmi, soutěže, stanoviště se zábavnými úkoly, travnaté prostranství u velkého hřiště na ulici Jasínkova za OC Galerie, Přerov.

Dožínková slavnost

KDY: sobota 21. 9. od 14.00 do 18.00

KDE: Skautská přírodní zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Klub Montík a lesní školka Bobří zaHRAda zvou na Dožínkovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 21. září od 14 do 18 hodin ve Skautské přírodní zahradě (vstup z ulice Zborovská). Program: výtvarné a pohybové aktivity pro malé i velké, věncování & veršování (pletení květinových věnců), stánek u včelařky Alči s ochutnávkou, tvoření s Eliškou, lukostřelba a další.

Traktor: Domácí rozlučka 2019-2024

KDY: pátek 20. 9. a sobota 21. 9. vždy od 20.00

KDE: Letní kino Hranice

ZA KOLIK: 790 korun (online na Ticketstream)

PROČ PŘIJÍT: S deskou Šachoffnice kapela Traktor tehdy odvážně prorazila pomyslné bariéry a skrze vlastní halové turné se dostala na ty největší domácí akce. Parádních pět let, které jsou snem každé rockové kapely, podtrhla druhá deska Sedmá strana kostky. Ale všechno má svůj čas, a aby mohlo něco dalšího začít, musí něco skončit. A tak 20. a 21. září udělá kapela Traktor pomyslnou tečku Posledním hodem kostkou na Šachoffnici, jak jinak a kde jinde než doma v letňáku v Hranicích. Hostem bude v pátek Dymytry, v sobotu Panoptiko.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Traktor.

ŠUMPERSKO a JESENICKO

Zábřežský kulturní jarmark

KDY: sobota 21. září od 9 hod.

KDE: scéna vedle Domu kultury Zábřeh, centrum města

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Předposlední zářijový víkend nabídne v Zábřehu nejen mimořádně bohaté kulturní vyžití a spoustu zábavy pro celou rodinu, ale pro mnohé i poučení. Součástí letošního ročníku Zábřežského kulturního jarmarku totiž budou také tradiční Dny evropského dědictví nabízející zpřístupnění památek, včetně těch, které jsou jindy nepřístupné. Na scéně vedle kulturního domu se vystřídají kapely nejrůznějších hudebních stylů. Během dne zde vystoupí mimo jiné zábřežská cimbálovka, zlínská kapela Joe Cocker Forever, šumperské poprocková skupina Trocha Klidu nebo Harlej revival hrající největší hity české hard rockové legendy. Dění na hlavní scéně doplní svým vystoupením hned několik úspěšných zábřežských mažoretkových a tanečních skupin či šermířský klub Winden.

close info Zdroj: Deník/Petr Krňávek zoom_in Jarmark v Zábřehu.

Úsov v moci strašidel

KDY: sobota 21. září od 17 hod.

KDE: Lovecko-lesnické muzeum na hradě a zámku v Úsově

ZA KOLIK: plné 140 Kč, snížené 70 Kč, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Září na Úsově patří už tradičně zámeckým strašidlům. Máte jedinečnou příležitost vidět prostory, které jsou přístupné jen tento podvečer, projít se po hradním ochoze a navštívit bílou paní, která ve starých hradních věžích přebývá. Cesta k ní nebude ale vůbec jednoduchá. Na Úsově sice bydlí jen hodná strašidla, která se na vaši návštěvu těší, ale už teď vymýšlejí, co provedou a jak vás svými kousky pozlobí. Na nádvoří bude možné navštívit strašidelný labyrint, středověkou hernu a interaktivní expozici pohádek. Občerstvení zajištěno.