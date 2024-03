Cyklistická doprava v Přerově se po zavedení sdílených kol v loňském roce dostala na výsluní. Radní se proto rozhodli milovníky jízdy na kole podpořit. Zkrášlení se dočká prostranství v okolí cyklověže u nádraží a ve městě se objeví také nové stojany na kola.

Tak budou vypadat stojany na kola, které se objeví v ulicích Přerova od příštího týdne. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Každý Přerovák zná bezprostřední okolí cyklověže, kde je neutěšený vztah veřejného prostranství. Chtěli bychom zrevitalizovat okolí cyklověže a pekárny, která se nachází v těsném sousedství. Projekt počítá se zatravněním, výsadbou květin a zelení. Lokalita není zase tak velká, aby zde vznikl třeba parčík, ale jde o to, aby toto prostředí bylo alespoň trochu důstojné. Záměr půjde do orgánů města v dubnu,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána (ANO). Úpravy by podle něj mohly začít ještě letos a celková částka, kterou město hodlá vynaložit, je 2,5 milionu korun.

Cyklověž v PřerověZdroj: DENÍK/Iva Najďonovová

Stojany na kola u přerovského nádraží v roce 2016.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-UvírováCyklisté v Přerově ocení také nové stojany na kola, které budou instalovány ve městě už od příštího týdne.

„Chceme ukázat cyklistům, kteří používají sdílená kola, že v těchto místech mohou zastavit. V první várce jich bude třináct - objeví se například na Velké Dlážce, u nemocnice, železniční polikliniky, v Bratrské ulici nebo v Kozlovicích,“ upřesnil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Město podle něj rozšíří stanoviště sdílených kol o tři nová. „Dvě budou v Předmostí - u Komínu a na křižovatce ulic U Pošty, Prostějovská a 1. května, třetí by mělo vzniknout u Střední zemědělské školy,“ doplnil Navrátil.