Oholte s námi hejtmana!

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk přijal výzvu Deníku. Jde s kůží na trh, tedy přesněji řečeno s knírem na trh.

A jakže o svůj porost pod nosem, o němž tvrdí, že ho má od narození, přijde? Když s tím pomůžete vy, naši čtenáři.

Hejtman dává svůj poslanecký plat dlouhodobě na charitativní účely, nyní však souhlasil, že se pod dohledem Deníku zapojí do větší charitativní akce.

Ta spočívá v tom, že kdokoliv z Olomouckého kraje bude moci nominovat kohokoliv ze svého okolí, o němž ví, že potřebuje peníze na dobrou věc.

Deník pak dohlédne na to, aby hejtman poslal svůj poslanecký plat právě na tyto potřebné účely.

A co je důležité, nepůjde jen o jeden plat.

„Rozhodli jsme se, že do akce zapojíme i veřejnost, takže vytvoříme konto, kam mohou podnikatelé, firmy, ale i běžní lidé posílat příspěvky na dobrou věc. Hejtman pak stejnou sumu pošle ze svého. Když tedy nějaká firma pošle 10 000 korun, musí hejtman dát také 10 000. A to až do výše 300 000 korun,“ vysvětluje pravidla akce šéfredaktor Deníků na střední a východní Moravě Martin Nevyjel a dodává, že hejtman dal vlastně veřejný slib, takže lidé nemusí mít strach, že by jeho slova přišla vniveč.

Hejtman při neformálním setkání prohlásil, že jestli se lidé skutečně pošlou oněch 150 000 korun, tak dá nejenom dalších 150 000 ze svého, ale ještě obětuje i svůj knír.

„No, je to pravda. O těch penězích i kníru. Ale nemyslel jsem, že se toho tak vážně chytnete. Zvláště ne toho kníru,“ reagoval překvapeně hejtman, když Deník začal připravovat charitativní akci pojmenovanou Oholte hejtmana. „Když jsem to slíbil, tak to udělám. Klidně se nechám oholit. Finančně…i pod nosem,“ potvrdil hejtman.

V následujících dnech najdete ve vašem Deníku i na webu, jak lze na sbírku přispět a Deník bude hejtmana pečlivě sledovat, zda plní svůj slib.