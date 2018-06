Oholíme hejtmana: svoz handicapovaných dětí do školy

Paní Lenka Bláhová ze Zábřehu zareagovala na výzvu akce Oholte hejtmana, protože má doma postiženou dceru, která už osm let navštěvuje školu v Mohelnici.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Tam ještě do minulého měsíce fungoval pro postižené děti jejich svoz a rozvoz do a ze školy.

Bohužel škola tuto službu ze dne na den zrušila.

V případě výhry by tak paní Bláhová chtěla zařídit pokrytí výdajů za tyto služby.

„Nikdo ze zdravých lidí si nedokáže představit komplikace, které nám rodičům tímto nastaly. Škola by potřebovala automobil na převoz těchto dětí . Momentálně je stav takový, že rodiče si musí dopravu dětí platit a to znamená pro nás rodiče měsíční částku tři a půl tisíce korun. Přitom tyto děti dostávají od státu měsíčně takzvaně na benzín jen pět set padesát korun,“ uvádí Bláhová.

Podle ní je zarážející také fakt, že zdraví školáci budou mít od června dopravu za dvacet pět procent jízdného, ale rodiče postižených dětí musí dopravu platit.

Vadí jí také přístup vedení školy.

„Moje dcera má diagnózu těžké mentální retardace, dětské mozkové obrny a autismu. Je trvalé na plenách, sama ujde pouze pár kroků a to ji někdo musí pomáhat,“ uvádí komplikace spojené s přepravou klasickou dopravou Bláhová.

Rodiče podle ní sice dostávají příspěvky na děti, což byl také argument paní ředitelky, že si mohou hradit cestovné sami, podle Bláhové ale tyto peníze jdou úplně na jiné věci, jako jsou léky a pleny.

Oholíme hejtmana

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk přijal výzvu Deníku. Jde s knírem na trh. Když s tím pomůžete vy, naši čtenáři, přijde o něj. Hejtman dává svůj poslanecký plat dlouhodobě na charitativní účely, nyní se pod dohledem Deníku zapojí do větší charitativní akce. Ta spočívá v tom, že kdokoliv z Olomouckého kraje mohl nominovat kohokoliv ze svého okolí, o němž ví, že potřebuje peníze na dobrou věc. „Z došlých podnětů jsme s hejtmanem vybrali jednotlivce či organizace. O tom, komu peníze nakonec poslouží, určí v internetovém hlasování lidé. Tedy žádné komise nebo porota, ale veřejnost,“ vysvětlil šéfredaktor Deníku na střední a východní Moravě Martin Nevyjel. Deník pak dohlédne na to, aby hejtman poslal svůj poslanecký plat právě na tento účel. A co je důležité, nepůjde jen o jeden plat. „Rozhodli jsme se, že do akce zapojíme všechny, takže vytvoříme konto, kam mohou podnikatelé, firmy, ale i běžní lidé posílat příspěvky na konkrétní dobrou věc. Hejtman pak stejnou sumu pošle ze svého a to až do výše 300 000 korun,“ doplnil pravidla akce Martin Nevyjel.

