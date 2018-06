Oholíme hejtmana: Perinatální hospic Dítě v srdci

Perinatální hospic Dítě v srdci vznikl po několika letech práce a úvah o tom, jakým směrem přesně se vydat a jak uchopit potřebu začlenit perinatální hospicovou péči do českého zdravotnictví. Tvoří ho převážně ženy s osobní zkušeností, kdy během těhotenství byla děťátku diagnostikována život limitující vada.

Peníze by spolek využil tvorbu vzpomínkových krabic, vytvoření bezpečného prostředí a poskytnutí možností, jak prožít a ulevit si v období truchlení nad ztrátou dítěte. V rámci charitativní akce Oholte Hejtmana jej nominovala jeho pracovnice Petra Kolčavová.

„Perinatální hospic pečuje o rodiny, jejichž dítěti byla v těhotenství diagnostikovaná život limitující vada a o rodiny, které přišly o dítě před, při nebo po narození. Nikoho nesoudíme, doprovázíme i rodiny, které se rozhodnou pro ukončení těhotenství. Naše práce se pomoci rodině projít toto extrémně náročné období,“ vysvětluje činnost spolku Kolčavová.

Tým lidí, který se o rodiny stará, řídí Alena Peremská.

„V současné době již spolupracujeme s Gynekologicko-porodnickým oddělením ve nemocnici ve Šternberku a začínáme komunikovat s lékaři v nemocnici v Šumperku,“ dodává Peremská.

Více informací o spolku a jeho činnosti se dozvíte na stránkách www.ditevsrdci.cz.

Oholte hejtmana je charitativní akce, do které svými penězi mohl přispět kdokoliv a hejtman Ladislav Okleštěk slíbil, že do sto padesáti tisíc zdvojnásobí částku ze svého platu. Vybrané peníze pak poputují k jednomu výherci, který vyjde z jedenácti vybraných projektů, které se vybrali ze všech čtenáři navržených. (lub)

Oholíme hejtmanaOlomoucký hejtman Ladislav Okleštěk přijal výzvu Deníku. Jde s knírem na trh. Když s tím pomůžete vy, naši čtenáři, přijde o něj. Hejtman dává svůj poslanecký plat dlouhodobě na charitativní účely, nyní se pod dohledem Deníku zapojí do větší charitativní akce. Ta spočívá v tom, že kdokoliv z Olomouckého kraje mohl nominovat kohokoliv ze svého okolí, o němž ví, že potřebuje peníze na dobrou věc. „Z došlých podnětů jsme s hejtmanem vybrali jednotlivce či organizace. O tom, komu peníze nakonec poslouží, určí v internetovém hlasování lidé. Tedy žádné komise nebo porota, ale veřejnost,“ vysvětlil šéfredaktor Deníku na střední a východní Moravě Martin Nevyjel. Deník pak dohlédne na to, aby hejtman poslal svůj poslanecký plat právě na tento účel. A co je důležité, nepůjde jen o jeden plat. „Rozhodli jsme se, že do akce zapojíme všechny, takže vytvoříme konto, kam mohou podnikatelé, firmy, ale i běžní lidé posílat příspěvky na konkrétní dobrou věc. Hejtman pak stejnou sumu pošle ze svého a to až do výše 300 000 korun,“ doplnil pravidla akce Martin Nevyjel.

