Oholíme hejtmana: knížka pro děti Marty Krčkové

Vymýšlet a ilustrovat veršované pohádky pro svých pět vnoučat baví paní Martu Krčkovou z Prostějova už řadu let.

Barevnou knížku O zajíčkovi pro ně vytvořila sama v domácích podmínkách.

„Vždycky jsem ráda skládala básničky, ilustrovala jsem zatím ale jen tuhle pohádku. Obrázky jsem malovala akrylovými barvami, potom se naskenovali do počítače, vytiskly a nalepily na tvrdý karton. Vytvořili jsme takto osm knížek, je to ale velice pracné a chce to velkou trpělivost,“ vysvětluje Marta Krčková.

Spolu se svým nejstarším vnukem, teď přišli s nápadem, že by mohly barevné pohádky udělat radost i dalším dětem.

„Potěšilo by mě, kdybych dostala nějaký příspěvek a knížky by se mohly v nakladatelství vytisknout a dostat se do správných míst, kde by se dětem dávaly třeba jako odměna za soutěže nebo na různých akcích. Už teď jsem třeba dávala jednu z nich do čekárny k dětskému lékaři, aby se tam děti u čekání mohly nějak zabavit,“ říká autorka.

Básniček, říkanek a pohádek má navíc dostatek, a tak by v budoucnu ještě ráda vytvořila i další knížku.

Oholíme hejtmana

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk přijal výzvu Deníku. Jde s knírem na trh. Když s tím pomůžete vy, naši čtenáři, přijde o něj. Hejtman dává svůj poslanecký plat dlouhodobě na charitativní účely, nyní se pod dohledem Deníku zapojí do větší charitativní akce. Ta spočívá v tom, že kdokoliv z Olomouckého kraje mohl nominovat kohokoliv ze svého okolí, o němž ví, že potřebuje peníze na dobrou věc. „Z došlých podnětů jsme s hejtmanem vybrali jednotlivce či organizace. O tom, komu peníze nakonec poslouží, určí v internetovém hlasování lidé. Tedy žádné komise nebo porota, ale veřejnost,“ vysvětlil šéfredaktor Deníku na střední a východní Moravě Martin Nevyjel. Deník pak dohlédne na to, aby hejtman poslal svůj poslanecký plat právě na tento účel. A co je důležité, nepůjde jen o jeden plat. „Rozhodli jsme se, že do akce zapojíme všechny, takže vytvoříme konto, kam mohou podnikatelé, firmy, ale i běžní lidé posílat příspěvky na konkrétní dobrou věc. Hejtman pak stejnou sumu pošle ze svého a to až do výše 300 000 korun,“ doplnil pravidla akce Martin Nevyjel.

Všechny nominované projekty najdete ZDE