Oholíme hejtmana: jesenická kavárna s hernou pro děti

Netradiční hernu pro děti, taky voňavou kávu a sladké pokušení, nabízí kavárnička nedaleko centra Jeseníku. Kafrárna s hernou pro děti, je jedním z nominovaných příběhů projektu Deníku Oholte hejtmana.

Oholíme hejtmana



Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk přijal výzvu Deníku. Jde s knírem na trh. Když s tím pomůžete vy, naši čtenáři, přijde o něj. Hejtman dává svůj poslanecký plat dlouhodobě na charitativní účely, nyní se pod dohledem Deníku zapojí do větší charitativní akce. Ta spočívá v tom, že kdokoliv z Olomouckého kraje mohl nominovat kohokoliv ze svého okolí, o němž ví, že potřebuje peníze na dobrou věc. „Z došlých podnětů jsme s hejtmanem vybrali jednotlivce či organizace. O tom, komu peníze nakonec poslouží, určí v internetovém hlasování lidé. Tedy žádné komise nebo porota, ale veřejnost,“ vysvětlil šéfredaktor Deníku na střední a východní Moravě Martin Nevyjel. Deník pak dohlédne na to, aby hejtman poslal svůj poslanecký plat právě na tento účel. A co je důležité, nepůjde jen o jeden plat. „Rozhodli jsme se, že do akce zapojíme všechny, takže vytvoříme konto, kam mohou podnikatelé, firmy, ale i běžní lidé posílat příspěvky na konkrétní dobrou věc. Hejtman pak stejnou sumu pošle ze svého a to až do výše 300 000 korun,“ doplnil pravidla akce Martin Nevyjel.

Zútulnit a vytvořit centrum pro setkávání

Jesenikcá kavárna s hernou se veřejnosti otevřela loni v srpnu a navštěvují jej maminky s dětmi nejen z Jeseníku, ale i z Brna nebo Prahy.

„Před lety mi dcera říkala, že by se chtěla vrátit z Brna domů, na Jesenicko. Bála se ale, že nenajde práci, protože je u nás vysoká nezaměstnanost a tak si řekla, že bude podnikat. Začala mi popisovat svou představu a nadchlo mě to,“ vzpomíná Věra Baťová Teocharisová, maminka Marie Teocharisové.

Když rodina objevila ideální prostory, během několika měsíců za pomocí šikovných rukou vedle kavárny vyrostlo v herní části malé městečko, plné barevných domů. Své místo tam našla autodílna, lékař, pizzerie nebo třeba i obchod s oblečením na panenky.

„Děti jsou maximálně spokojené, rády si hrají na doktory, opravují auta,“ popisuje paní Věra.

Přiznává, že tržby nejsou takové, jaké by si představovaly, málo peněz jim brání v dalších plánech i zvelebení podniku. Dnes v něm pracuje dcera Marie jako barmanka a paní Věra, coby cukrářka.

„Podnik nestačí vydělávat ani na provozní výdaje a nájem. Doufali jsme, že časem z našetřených peněz zakoupíme nové stolové a sedací vybavení a to pořízené z bazarových nabídek vyměníme za nové, ale to je zatím v nedohlednu. Na otevření podniku jsme nečerpali žádné dotace, podnik byl financován za pomoci celé rodiny,“ vysvětluje Věra Baťová Teocharisová.

Kdyby se jim podařilo peníze z projektu Oholte hejtmana získat, kromě zútulnění kavárny by chtěly vytvořit centrum pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi s různými poruchami a vrozenými vadami. Nechyběly by ani besedy s odborníky.

„Já bych chtěla vytvořit maňáskové divadlo za spolupráce žáků místní základky. To jsou naše vize a sny, které vedly dceru i mne k otevření této kavárny. Zatím ale na to nemáme peníze a chybí nám další ruce,“ pokrčila rameny.

I to jsou důvody, proč se do projektu Oholte hejtmana přihlásily. „Důvod byl jednoduchý. Přečetla jsem si článek a říkala jsem si, že, když někdo nabízí nějakou tu korunu, tak to zkusím. Peníze by se nám moc hodily,“ doplnila žena.



Příběh nominovala Věra Baťová Teocharisová

