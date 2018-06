Oholíme hejtmana: iniciativa Děti dětem

Rostislav Vaněk se svou neziskovou organizací Děti dětem zastřešuje sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a mládež, pořádané na podporu charitativních projektů, přesněji dětí, jenž potřebují podat pomocnou ruku.

V rámci charitativní akce Oholte Hejtmana jej nominoval Jiří Malysa.

„Děti dětem pomáhají s prezentací, medializací a osvětou spojenou s naplňování specifických potřeb a řešení specifických problémů hendikepovaných dětí. Hlavní činnost iniciativy Děti dětem spočívá v organizací sportovních, kulturních a společenských akcí pro děti a mládež, na kterých se formou vstupného, startovného a darů vybírají prostředky na podporu konkrétního dítěte,“ vysvětluje fungování své organizace Vaněk.

Iniciativa funguje letos prvním rokem, do roku 2017 pořádal Vaněk akce sám od sebe pro hendikepované děti, popudem ke vzniku iniciativy byl úspěch loňského fotbalového turnaje, kde vybral pro postiženou holčičku Elenku čtyřicet tisíc korun.

„Jelikož jsem fotbalový trenér, zatím se soustřeďujeme hlavně na fotbalové turnaje, postupem času bychom rádi rozšířili působnost i na další sporty,“ doplňuje Vaněk.

Rostislava Vaňka nominoval do charitativní akce Oholte hejtmana jeho kamarád Jiří Malysa.

„Je to chlap s obrovským srdcem ač sám nemocen pomáhá druhým. Má můj obrovský obdiv. Já sám jsem spolupracovníkem iniciativy a snažím se pomáhat a podporovat jak to jde,“ říká Malysa.

Oholte hejtmana je charitativní akce, do které svými penězi mohl přispět kdokoliv a hejtman Ladislav Okleštěk slíbil, že do sto padesáti tisíc zdvojnásobí částku ze svého platu.

Vybrané peníze pak poputují k jednomu výherci, který vyjde z jedenácti vybraných projektů, které se vybrali ze všech čtenáři navržených.

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk přijal výzvu Deníku. Jde s knírem na trh. Když s tím pomůžete vy, naši čtenáři, přijde o něj. Hejtman dává svůj poslanecký plat dlouhodobě na charitativní účely, nyní se pod dohledem Deníku zapojí do větší charitativní akce. Ta spočívá v tom, že kdokoliv z Olomouckého kraje mohl nominovat kohokoliv ze svého okolí, o němž ví, že potřebuje peníze na dobrou věc.



„Z došlých podnětů jsme s hejtmanem vybrali jednotlivce či organizace. O tom, komu peníze nakonec poslouží, určí v internetovém hlasování lidé. Tedy žádné komise nebo porota, ale veřejnost,“ vysvětlil šéfredaktor Deníku na střední a východní Moravě Martin Nevyjel.



Deník pak dohlédne na to, aby hejtman poslal svůj poslanecký plat právě na tento účel. A co je důležité, nepůjde jen o jeden plat. „Rozhodli jsme se, že do akce zapojíme všechny, takže vytvoříme konto, kam mohou podnikatelé, firmy, ale i běžní lidé posílat příspěvky na konkrétní dobrou věc. Hejtman pak stejnou sumu pošle ze svého a to až do výše 300 000 korun,“ doplnil pravidla akce Martin Nevyjel.



