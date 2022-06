Hlídky strážníků vyjíždějí na místo každou hodinu a atrakce ve vnitřních prostorách, jako je masážní vana whirlpool, jsou v provozu pouze od 9 do 14 hodin.

Problémy s Romy začaly krátce po otevření venkovního areálu a lidé se se svými zážitky svěřovali na Facebooku.

„První návštěva mě úplně odradila a přemýšlím, že příště zajedu jinam. Nikdo nekontroluje, v čem dotyční plavou, sandály na skluzavce nejsou žádný problém. Když vidíte, jak jde spoluobčan v šortkách, ze kterých kouká guma od trenek, není to moc příjemné,“ svěřila se se svými zážitky třeba paní Jitka Z. z Přerova.

Do vody v oblečení, křik i sexuální útoky. Přerovský bazén sužují nepřizpůsobiví

Na napomenutí většinou nepřizpůsobiví nereagovali, nebo se chovali agresivně. S výhrůžkami se setkal dokonce jednatel společnosti Sportoviště Přerov, která je provozovatelem.

„Když jsme je upozornili na nevhodné chování, následovaly verbální útoky a výhrůžky,“ popsal Jaroslav Hýzl.

Provozovatel Plaveckého areálu se proto rozhodl k razantním opatřením, která vešla v platnost od pátku 24. června.

„Po jednáních s ředitelem městské policie budou všichni plavčíci, pokladní i uklízečky povinni při porušování provozního řádu okamžitě volat městskou policii, která přijede sjednat pořádek. Problémového návštěvníka mohou strážníci vykázat a vyvést jej před vstup do areálu,“ nastínil Jaroslav Hýzl.

Whirlpool odpoledne mimo provoz

Kvůli problémům se skupinkami Romů, kteří často na celé odpoledne obsadí masážní vanu whirlpool ve vnitřních prostorách, bude tato atrakce v odpoledních hodinách mimo provoz.

„Protože se problémoví návštěvníci kumulují v relaxační části vnitřního plaveckého areálu a jiní lidé nemohou zónu využívat, bude v provozu denně jen v době od 9 do 14 hodin. Mimo tuto dobu budou v provozu pouze atrakce venkovního plaveckého areálu,“ upřesnil Jaroslav Hýzl.

Stavba průpichu komplikuje život chodcům, problémy potrvají do července

Provozovatelé kontaktovali několik přerovských agentur, aby zajistili bezpečnost návštěvníků a dodržování provozního řádu. Tuto činnost podle nich nemohou suplovat plavčíci, jejichž prioritou je zajistit dohled nad vodní hladinou.

„Netušili jsme, že splnění tohoto opatření může být tak velký problém. Ze čtyř oslovených bezpečnostních agentur se nám nepovedlo přesvědčit ani jednu, která by nám s řešením problémů pomohla,“ zmínil.

Sportoviště Přerov také nyní jedná o rozšíření kamerového systému a jeho propojení s městskou policií.

Přerovští strážníci zahájili od pátku pravidelné kontroly.

„Minulý víkend jsme k bazénu vyjížděli preventivně každou hodinu. Vážnost situace musejí vyhodnotit plavčíci, ale pokud není možné udělat nápravu, nastupujeme my a jsme schopni to řešit jako přestupek proti veřejnému pořádku,“ konstatoval zástupce ředitele Městské policie Přerov Miroslav Komínek.

Incidenty posledních dní se odrazily i na návštěvnosti. V tropickém vedru, jaké panovalo v pondělí, bylo na travnatém prostranství, kde bývá běžně problém sehnat volné místo, poloprázdno.

„Situace se zklidnila a na bezpečnost dohlíží romský asistent prevence kriminality. Od pátku nejede masážní vana whirlpool a divoká řeka, aby problémoví návštěvníci neměli přístup do míst, kde se nejvíce kumulovali,“ shrnula Renata Tšponová, zaměstnankyně plaveckého areálu.

Referendum kvůli hrázi v Troubkách nebude, zastupitelé jej zase zrušili

Plavčíci nebyli v pondělí svědky žádného incidentu a na venkovním prostranství byl klid.

Běžným návštěvníkům ale vadí, že nemohou využívat atrakce v relaxační zóně - do výše vstupného se totiž tento fakt nijak nepromítl.

„Vadí mi, že na to doplácíme my. Kolikrát jsem sem přišla po práci třeba v sedm večer, abych si zaplavala a zašla do vířivky, a teď nemůžu,“ řekla Iveta Kopečková z Přerova.

„Připadá mi zvláštní, že se něco stane a uzavřou se kvůli tomu relaxační prvky,“ zhodnotila také Kateřina Benešová.