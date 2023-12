Ve věku nedožitých osmdesáti let odešel 2. prosince náš dlouholetý kolega a fotograf Vojtěch Podušel. Nesnášel patos, miloval humor a především – lidi. Přerováci, kteří ho znali, se určitě shodnou na tom, že „pan Podušel“ byl zkrátka u všeho.

Vojtěch Podušel byl pro každou legraci. | Foto: Jiří Vojzola, se souhlasem

Měl neuvěřitelný dar pohotové reakce, rychlého postřehu a zachycení události tak, jak by to nás ostatní novináře ani ve snu nenapadlo.

Dovolím si jednu profesní vzpomínku. Když se v dubnu 2009 konal v Přerově pochod radikálů, ulice města se změnily ve válečnou zónu a vzduchem létaly dlažební kostky, všichni fotografové se honili za vypjatými záběry pouličních bojů a emocemi.

Vojtěch Podušel vyfotil kaluž krve na chodníku a tento obyčejný a všeříkající snímek boural weby v celé České republice. Stejně populární byla i jeho fotografie zasněženého trabantu s trčící anténou.

Pochod radikálů v Přerově v roce 2009 očima Vojtěcha Podušela

Na plesovou sezonu se vždy vyparádil, vzal si sako s motýlkem a pohyboval se po parketu svižněji než tanečníci. Zatímco všichni ostatní fotili oficiální část večera, pan Podušel si počkal do půlnoci, až to lidé pořádně roztočí - a teprve pak přinesl své záběry. Opět slavily u čtenářů ty největší úspěchy.

Vojtěch Podušel nechyběl na žádné akci, která skutečně hýbala Přerovem. Od povodňových událostí přes prezidentské návštěvy až po show otužilců na řece Bečvě.

Silvestrovská otužilecká show v řece Bečvě v Přerově v roce 2014 očima Vojtěcha Podušela

Věděl přesně, kde má být - a co čtenáře baví. Že měl lidi opravdu rád, bylo patrné z každého jeho záběru. Každý, kdo ho znal, si určitě vybaví jeho potutelný, nenápadný, ale chápavý úsměv. Zdvořilost a ochotu.

Nám ženám v redakci nikdy nezapomněl popřát k MDŽ kytičkou, pamatoval si, kdy máme svátek i narozeniny. Uměl se radovat z maličkostí a tuto radost přenést na ostatní.

Nikdy se nelitoval. Když mu mu přestalo zdraví sloužit, jen suše oznámil - to jsou moje poslední fotografie, špatně se mi chodí. Přijali jsme to jako holý fakt, protože pan Podušel nikdy nemluvil do větru.

Maturitní ples 4.AP Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v roce 2018 očima Vojtěcha Podušela

Na oslavu svých pětasedmdesátin, kdy byl ještě plný elánu, pozval celou redakci, koupil všem chlebíčky a zákusky, jak bývalo zvykem, a sršel vtipy a humorem.

Osmdesáté narozeniny našeho dvorního fotografa Vojtěcha Podušela už bohužel neoslavíme. Vzpomínka na něj ale zůstane stejně jako všechny jeho snímky nesmrtelná. Díky za vše!