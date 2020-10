„Původně jsme měli v plánu provádět nově testování pouze v sobotu, ale poptávka je enormní. Rozšířili jsme i provozní dobu během pracovního týdne,“ řekla mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.

Nově se mohou lidé nechat otestovat od pondělí do pátku v době od 7 do 15 hodin a o víkendech a o svátcích pak od 8 do 13 hodin.

„Odběrové místo slouží i nadále pouze indikovaným pacientům, které pošle na odběry hygiena nebo praktický lékař. Lidé se musejí na test objednat telefonicky předem, a to na čísle 725 663 420 nebo 725 663 486,“ dodala.

Zdravotníci přerovské nemocnice vyšetřili během posledního týdne v průměru 150 lidí denně.