Do přestavby ambulance z původní technické místnosti očního oddělení a pořízení moderních přístrojů investovala nemocnice zhruba půl milionu korun.

Podle primářky očního oddělení Moniky Daňkové je nutné problém řešit ještě v předškolním věku, aby byla šance na vyléčení co nejvyšší.

Pro vyšetřování a léčbu budou sloužit projekční optotyp i pro pacienty předškolního věku, přístroj pro vyšetření správného vidění nebo štěrbinová lampa. Dětem budou přesně změřeny dioptrie na autorefraktometru.

„Pro komplexní vyšetření transparentnosti oční čočky a pozadí se budou vyšetřovat oči v rozkapání speciálními kapkami, které rozšiřují zorničku a ukážou i navíc skryté dioptrie u dětí, a to podle věku a spolupráce pacienta,“ shrnula primářka.

Dětská oční ambulance bude také pokračovat ve spolupráci se specializovanou ortoptistkou, která řeší závažnější oční vady v kombinaci se šilháním a nebezpečím vzniku tupozrakosti. Děti budou mít možnost nácviku správného vidění a prostorové orientace formou hry. Menší ratolesti se mohou zapsat do ortoptické školky s denním provozem.

„Už delší dobu velmi dobře spolupracujeme s klinikou dětských očních vad v Brně, a to v případě operativního řešení šilhání, dětské vrozené katarakty nebo zeleného zákalu. Spolupracujeme i se specialistkou na dětské oční pacienty v Přerově Věrou Bláhovou a oftalmologem Stanislavem Červenkou z očního pracoviště v Otrokovicích, specialistou na neprůchodnost slaných cest u dětí,“ řekla primářka Daňková.

Dětská oční ambulance se nachází v prvním patře, a to v prostorách očního oddělení nemocnice. Fungovat bude dva dny v týdnu - v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14.30 hodin. Pacienti se mohou objednávat na telefonu 581271437/438 v době od 13.30 do 14.30 hodin. Žádanka od dětského praktického lékaře je nezbytností.