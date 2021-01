Zájem projevila drtivá většina seniorů - mobilní týmy z Fakultní nemocnice v Olomouci, které dorazí na místo, mají vakcínu aplikovat 188 zájemcům - 113 klientům a 75 zaměstnancům. Na očkování jsou připravena i ostatní zařízení na Přerovsku.

Podle ředitelky zařízení Lenky Olivové je nálada těsně před spuštěním očkování optimistická.

„Jsme připraveni a klienti jsou za to rádi. Na 113 seniorů, což je drtivá většina, projevilo vůli, a věří, že jim očkování pomůže. Zatím nevíme, co nás čeká, protože jsme první v kraji, ale věříme, že to zvládneme hladce,“ řekla.

Domov pro seniory v Tovačově přišel na řadu jako první, protože zde nebyla tak velká nemocnost jako v jiných zařízeních na Přerovsku.

„Covid i u nás dvakrát prošel, ale není to tak vysoké číslo. Z důvodu preventivní opatrnosti jsme požádali i o stanovisko lékaře, a pokud klientovi očkování nedoporučí, budeme to ctít,“ poznamenala.

Světlo na konci tunelu

Na zahájení očkování se připravují také Přerově - i když zatím není jisté, kdy přijdou klienti zdejšího Domova pro seniory na řadu.

„V předstihu jsme si zjišťovali zájem. Většina seniorů souhlasí a pro mnohé z nich je očkování světlem na konci tunelu, protože prognózy dalšího vývoje nejsou vůbec optimistické. Tohle je cesta, jak zabránit šíření nemoci. Samozřejmě, že jsou mezi nimi i ti, kteří se nechtějí nechat očkovat,“ nastínila ředitelka Jana Žouželková.

Přerovský Domov pro seniory zasáhla asi nejvíce nákaza na přelomu října a listopadu, kdy onemocněla i velká část personálu.

„Byly doby, kdy jsme tu měli infekční oddělení - podobně jako v jiných zdravotnických zařízeních. Covidovou jednotku máme stále, ale snažíme se klienty co nejvíce ochránit. Po návratu z návštěvy u rodiny jdou senioři ihned do karantény a v průběhu izolace se podrobí dvakrát testování. Teprve po devíti dnech odcházejí na standardní pokoj,“ popsala. Návštěvy za nimi mohou pouze tehdy, když se prokážou negativními testy na covid-19.

V Přerově jsou na očkování technicky i organizačně připraveni.

„Pokud k nám přijede mobilní tým, tak víme, co máme dělat. V týmu by měl být lékař, zdravotní sestra i administrativa. K dispozici budou mít i naši zdravotní sestru, aby se senioři necítili nekomfortně. Vše je nachystané a čekáme jen na to, až přijdeme na řadu,“ doplnila.

Většina se přihlásila i jinde

Zájem o očkování mají i v Domově pro seniory v Radkově Lhotě.

„Přípravy u nás probíhají. Zajišťujeme zázemí pro mobilní týmy a připravujeme informované souhlasy. Imobilní klienti mohou být naočkováni přímo na pokoji,“ shrnula ředitelka Dana Pátková.

Většina z celkového počtu 208 klientů se podle ní chce nechat naočkovat. Nákazu už v domově prodělalo 38 seniorů.

V Domově seniorů v Hranicích se po svátcích objevily nové případy covid pozitivních klientů, ale situaci zatím zvládá vlastními silami.

„Kvůli tomu se nám to trochu komplikuje. Klienti ale o očkování mají zájem,“ uvedla ředitelka Simona Hašová.

Intenzivní přípravy na očkování probíhají i v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova.

„Zájem klientů postupně zjišťuje lékař. Většina seniorů je pro a vidí to jako jednu z možností, jak vyjít z této krize. Potřebujeme se vrátit do stavu, jaký byl předtím,“ uzavřela ředitelka Eva Machová.