Logisticky náročnou operaci zahájilo hejtmanství v tovačovském domově pro seniory, kam v pátek dorazil očkovací tým z Fakultní nemocnice Olomouc.

„V sobotu následovala olomoucká SeneCura, v neděli Bohuslavice u Konice. Dnes se očkuje hned ve třech zařízeních, a to v domovech pro seniory v Prostějově, v Kostelci na Hané a v Července,“ sdělil v pondělí Deníku Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro sociální oblast.

Za čtyři dny se podařilo v těchto šesti pobytových zařízeních naočkovat 580 až 600 osob - mírně převažují klienti.

V rámci tohoto pilotního očkování si již hejtmanství ověřilo časování i potřebné návaznosti celého procesu, aby vyladilo strategii pro vakcinaci v těchto zařízeních.

„Hlavně jsme si chtěli otestovat logistiku, administrativu, která je s tím spojena a je násobně náročnější než samotné očkování,“ popisoval Slavotínek.

Nový tým z vojenské nemocnice

Urychlení by mělo přinést například to, že očkovací lékař napříště bude mít předem na stole posouzení anamnézy očkovaných osob jejich praktickým lékařem, aby nedošlo k případným nežádoucím reakcím na vakcinaci.

„Předem to bude připraveno od praktických lékařů očkovaných, aby se tím už nemusel zabývat očkující lékař,“ vysvětlil náměstek.

Zatímco do včerejška byl v terénu tým z Fakultní nemocnice Olomouc, v pondělí přibyl další očkovací tým, který postavila Vojenská nemocnice Olomouc.

„Od zítřka by měly být ještě dva týmy, a to z Nemocnice Šumperk a od Českého červeného kříže,“ sdělil v pondělí Deníku Ivo Slavotínek s tím, že v jednání je ještě pátý tým, který by mohla přidat hranická nemocnice.

Kraj chce využívat právě mobilní týmy k očkování v sociálních službách.

„Ukázalo se to jako nejrychlejší a nejefektivnější,“ hodnotil zvolenou strategii.

Zapojení praktiků? Záleží na dodávkách

Zapojení praktických lékařů do očkování v sociálních službách bude záviset na množství dávek, jak budou do regionu přicházet v příštích týdnech.

„Původně to vypadalo, že od úterka by mělo být k dispozici až 1000 dávek, ale nebude. I kdybychom však aplikovali 500 dávek denně, bude to posun a zrychlení,“ uvedl.

Aktuálně je v kraji „volných“ 2000 dávek, ale ty jsou pro všechny, tedy i zdravotníky v první linii, kteří poskytují péči covid pozitivním pacientům v nemocnicích.

„Dávky budou v tomto týdnu posíleny a ještě dnes se dozvíme, kdy a o kolik,“ dodal Slavotínek.

Zájem mezi klienty: 60-90%

Hejtmanství se ještě před Vánocemi obrátilo na zařízení v sociálních službách, zejména domovy pro seniory, aby zde zjistili, jaký mají klienti a zaměstnanci zájem o vakcinaci proti Covid-19, která je dobrovolná.

„U seniorů je zájem mezi 60 až 90 procenty, jak ve kterém zařízení. U zaměstnanců 40 až 65 procent,“ sdělil Deníku náměstek.

Proočkovat zájemce chtějí tam, kde plošně eskalující epidemie v těchto dnech nevyskočila, aby se nákaza mezi seniory a zaměstnance nedostala.

„Postupně budou samozřejmě proočkování všichni senioři a zaměstnanci v pobytových sociálních službách, kteří o to projeví zájem,“ uzavřel Slavotínek.

V Náměšti pomůžou vojáci

S nákazou kovonavirem se v Olomouckém kraji aktuálně potýkají například v domově v Ludmírově, naopak v Rokytnici se situace stabilizuje.

Nemocnost postihuje i personál, ale zařízení podle náměstka hejtmana zvládají boj s ohniskem infekce vlastními silami.

V tomto týdnu by mělo přijít na výpomoc kolem pěti vojáků do domova pro seniory v Náměšti na Hané, kde nemocnost vyskočila.