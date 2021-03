Jedním z prvních, kdo začal v Přerově očkovat pacienty ve své ordinaci, byl praktický lékař Ludvík Koudelka.

„Naočkovali jsme asi stovku lidí a pouze u třech zaznamenali nějaké reakce po aplikaci dávky - zimnici nebo teplotu, které ale do následujícího dne odezněly,“ popsal. Vakcín by podle svých slov potřeboval více, příslib další dodávky ale je.

„Do systému zapíšeme pacienty, kteří mají o očkování zájem. Jakmile jich nasbíráme sto, tak nám dávky doručí. Až na výjimky jsem naočkoval všechny pacienty nad sedmdesát a osmdesát let, v ojedinělých případech jsme aplikovali vakcínu i vážně nemocným mladšího věku. Za běžného provozu ordinace zvládneme tak dvacet lidí za den,“ popsal. Praktici očkují vakcínou AstraZeneca.

Sto kusů, příští týden

Že se nedostane na každého, vadí praktickému lékaři z Přerova Michalu Chromcovi.

„Z Olomouckého kraje dostalo vakcíny jen dvaadvacet praktiků, což je strašně málo - tak desetina z celkového počtu. My začneme očkovat příští týden a dodají nám sto kusů vakcín,“ řekl s tím, že přednost mají ti, kteří mají největší počet zaregistrovaných pacientů.

V jeho ordinaci má zájem o očkování 220 lidí - na všechny se ale v první vlně nedostane.

„Nejprve přijdou na řadu senioři nad osmdesát let, pak nad sedmdesát a těsně pod touto věkovou hranicí, pokud jsou vážně nemocní. Pacienti nás ale stále urgují, kdy už to konečně bude. Je to bída a drama je to i v tom, že vůbec nevíme, kdy dostaneme další dávky. Můžeme být ale rádi aspoň za to málo, někdo nedostal vůbec nic, a to je špatně,“ zhodnotil.

Dělá to zlou krev

Obrovský zájem lidí o očkování zaznamenala praktická lékařka Marie Skopalová z Brodku u Přerova. Ta začala očkovat ve čtvrtek.

„Máme k dispozici jen sto vakcín, a to je skoro nic. Očkujeme seniory nad 80 a nad 70 let, můžeme aplikovat vakcínu i těžce nemocným, třeba po prodělané transplantaci nebo onkologickým pacientům,“ zmínila.

Přestože jsou v Brodku u Přerova dvě praktické lékařky, její kolegyně zatím vakcíny nedostala.

„Mezi lidmi to dělá zlou krev. My ale nemůžeme nijak ovlivnit, kdo vakcíny dostane - rozděluje to krajská koordinátorka. Mám rovných sto vakcín, ale nemůžu se s kolegyní podělit,“ vysvětlila.

Museli najmout "ajťáka"

Na očkování se začala Marie Skopalová připravovat ve velkém časovém předstihu - už loni v létě.

„Seznamy lidí mám hotové od prázdnin, takže jsem je jen vyzvala, aby na očkování přišli. Problém byl jen s přihlášením do informačního systému ISIN, který pořád padal. Celé roky očkujeme proti chřipce, a teď nás zdržuje zbytečná administrativa. Do systému musíme navíc házet také údaje po aplikaci vakcíny - do které paže jsme očkovali, jakou šarží a podobně. Kvůli hladkému průběhu jsme si museli najmout IT specialistu,“ vylíčila.

Podle ní je o očkování mezi lidmi obrovský zájem.

„Jakmile se rozneslo, že dorazily vakcíny, lidé začali okamžitě chodit. Hlásí se i ti, kteří zpočátku váhali. Na chřipku očkujeme tak 200 lidí a více. Potřebuji tedy minimálně sto dalších sto dávek,“ uzavřela.