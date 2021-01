Jak rychle jste zřejmě největší vakcinaci v historii vašeho zařízení zvládli?

Myslím, že jsme to zvládli se ctí a během krátké doby se nám podařilo naočkovat všechny klienty a zaměstnance, kteří o to projevili zájem a mohli vakcínu dostat. Očkování má za sebou 79 našich klientů a 77 zaměstnanců. Ty, kteří kvůli nemoci nebo z jiných důvodů nemohli přijít, dostanou vakcínu ve druhém kole.

Zdejší domov pro seniory se stal pilotním projektem v Olomouckém kraji. Jak jste postupovali? Přece jen - moc času na přípravy nebylo.

Už ráno dorazil mobilní tým z Fakultní nemocnice v Olomouci ve složení lékař, zdravotní sestra a administrativní pracovník. Asi nejvíce času zabrala administrativa - lékař si u každého zapsal jeho anamnézu a posuzoval kontraindikace. Na očkování jsme měli vyčleněnou ošetřovnu v přízemí, kde je vchod i ze dvora, takže zaměstnanci sem mohli přijít z venku. Očkování klientů probíhalo přímo na jejich pokojích, což se nám osvědčilo. Senioři to kvitovali, protože se nemuseli převlékat a nebylo ani nutné převážet imobilní klienty do jiných prostor. Celý náročný proces se tím hodně usnadnil.

Našel se někdo, komu lékař očkování vyloženě nedoporučil?

Ten den ne. Poradili jsme i našim zaměstnancům, aby zkonzultovali svůj zdravotní stav s lékařem. Zjišťovaly se případné komplikace - chronická plicní obstrukční choroba, závažné respirační, srdeční nebo metabolické onemocnění. Na seznamu byli jen ti, kteří se chtěli a mohli nechat očkovat.

Objevily se u někoho z očkovaných komplikace, nebo vše proběhlo bez problémů?

Nikdo komplikace neměl. Pouze dva klienty bolela druhý den trochu ruka v místech po vpichu, ale to je běžná reakce po aplikaci vakcíny. Žádné jiné projevy jsme nezaznamenali. Jsme spokojení, protože se nám podařilo naočkovat všechny, kteří o to měli zájem, za jediný den. Mobilní tým se u nás zdržel až do půl sedmé večer.

Když jste zjišťovali zájem seniorů o vakcínu, jaké pocity u nich převažovaly?

Většinou očkování konzultovali i s rodinnými příslušníky a měli jejich podporu. Zájem byl tedy velký a všichni se těšili na to, že budou konečně chráněni a mohou se vrátit k normálnímu životu. Někteří si dokonce mysleli, že ještě v ten den, kdy dostanou vakcínu, budou moci na procházku a půjdou hrát spolu s ostatními společenské hry (smích). To bohužel zatím není možné. Druhou dávku vakcíny dostanou po třech týdnech, což vychází na 29. až 31. ledna. Ve stejné době naočkujeme i ty, kteří vakcínu v prvním termínu dostat nemohli. Celý proces bude podle mého odhadu u konce v závěru měsíce února.

Kdy se uvolní režim a klienti se budou moci normálně potkávat?

Na odhady je zatím brzy, vše bude záležet hlavně na epidemiologické situaci. Pokud budou lidé naočkováni, tak nemáme důvod, aby byl domov zavřený. Zatím nevíme, jak budeme postupovat u nových klientů, ale předpokládáme, že později očkování přejde na praktické lékaře. Přijdou totiž nové vakcíny, které nejsou tak náročné na uskladnění. Později se tedy do očkování zapojí i naši ošetřující lékaři - my spolupracujeme se čtyřmi. Co zatím nevíme, je, jak dlouho bude klienty vakcína chránit. Podle odborníků se ale bude nejspíše očkovat v podobných intervalech jako třeba proti chřipce.

Pokud se ohlédnete za nelehkou dobou, v čem pro vás byla nejsložitější?

Pro naše klienty bylo nejtěžší, že za nimi nemohli na návštěvu jejich rodinní příslušníci. Ocitli se tedy v nedobrovolné izolaci, a když se zhorší psychika, zhorší se většinou i zdravotní stav. Pro zaměstnance bylo zase složité zajistit provoz ve ztížených podmínkách, zvyknout si na ochranné pomůcky - overaly a respirátory. I pro klienty, kteří se kvůli nemoci ocitli na uzavřeném oddělení, bylo těžké zvyknout si na nás a často říkají, že se o ně starají „kosmonauti“. Když se pak vrátí na normální pokoj, reagují slovy: „Vy jste tak krásní…“ Do té doby totiž viděli jen oči za brýlemi a ochrannými štíty.

Kolik klientů domova prodělalo covid-19?

Na jaře se nám nemoc vyhnula, ale na podzim jsme museli uzavřít jedno oddělení, protože onemocnělo patnáct lidí. Další bylo uzavřené i před vánočními svátky. V současné době je nemocných sedm klientů, z toho je jedna paní hospitalizovaná v nemocnici a šest lidí je v domově. Tři pokoje máme v karanténě kvůli nachlazení, ale tito klienti měli negativní testy. Naštěstí jsme během minulých měsíců nemuseli kvůli vysoké nemocnosti personálu žádat o pomoc armádu. Většina našich zaměstnanců je v současné době v práci - pečovatelky, zdravotní sestry i sociální pracovníci. Jen několik lidí z přímé péče je na paragrafu nebo na neschopence.