Naopak počty osob s potvrzeným Covidem-19 v září začaly pozvolna stoupat. Za úterý v Olomouckém kraji přibylo 22 nových případů. Týdenní incidence v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je na 18, celostátně je to 28. Za posledních sedm dní přibyla dvě úmrtí ve spojitosti s covidem.

Za úterý podle údajů Ministerstva zdravotnictví ČR byla v Olomouckém kraji vykázaná aplikace 533 dávek vakcín. Zájem o očkování klesá. Trend se nezměnil ani s koncem prázdnin a návratem do kolektivů. V Olomouckém kraji je proočkovanost populace zhruba 50 procent.

„Taky musíme vytvořit skupinku,“ poukázala na problém, který ordinacím způsobuje, že nejmenší balení očkovací látky, které si mohou objednat, obsahuje 50 dávek. U Pfizeru, na který praktici dosáhnou v polovině října, by to mělo být 30.

„Hodně nám volají. Vidíme to na říjen. Je ještě čas,“ potvrdila zájem krajská předsedkyně praktických lékařů pro dospělé Jarmila Ševčíková.

„U nás to bude tak, že oddělení v Litovli naočkuje paní doktorka z Litovle, a pro Červenku, kde máme lékařku až z Mohelnice, jsme požádali o mobilní tým. Ale zatím je čas,“ uvedl Piska.

„Posilující dávka je vzhledem k poklesu protilátek v čase u nejstarší populace žádoucí. Od doby, co jsme naočkovaní, máme klid a přejeme si, aby to takto i zůstalo,“ dodal.

„Jdeme do toho. Drtivá většina klientů má zájem, asi deset ještě neví. U zaměstnanců padesát chce a patnáct ještě přemýšlí,“ počítal ve středu Josef Piska, ředitel Domova pro seniory Červenka.

„Včera se lidé začali registrovat na třetí dávku. Zaznamenali jsme zatím do 10 zájemců,“ sdělila ve středu dopoledne krajská koordinátorka očkování a primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

Očkovací místa a praktici v Olomouckém kraji již evidují zájemce o aplikaci třetí dávky vakcíny proti koronaviru. Posilující dávku by měli první z nich dostat ještě tento týden. Hlásit se o ni mohou všichni, kteří dostali druhou dávku před minimálně osmi měsíci.

