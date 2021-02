„Stačilo by poslat každému praktickému lékaři tak 200 vakcín a už mohlo být naočkovaných 800 tisíc lidí. Praktiků, kteří by byli schopni aplikaci vakcíny zajistit, jsou u nás nejméně 4 tisíce,“ konstatoval přerovský praktický lékař Michal Chromec, kterého se senioři denně ptají, kdy na ně konečně dojde řada a vakcína dorazí i k nim.

„Už jsme všechno zajistili - máme seznamy osmdesátiletých i sedmdesátiletých pacientů a na rozdíl od vakcinačních center víme, jaký je jejich zdravotní stav, a na co se přesně léčí. Jen loni aplikovali praktici na 900 tisíc vakcín proti chřipce během jediného měsíce. Kdo jiný by to měl dělat, když ne my?,“ ptá se lékař.

On sám - přestože měl možnost a nemocnice aplikaci vakcíny proti nemoci covid-19 praktikům nabízela – očkování odmítl.

„Naočkuji se až společně se svými pacienty,“ tvrdí rezolutně.

Seniorů ve věku nad osmdesát let má Michal Chromec ve své evidenci zhruba stovku.

„Na covid-19 už onemocnělo 144 mých pacientů, z toho dva této nákaze podlehli,“ shrnuje neradostnou bilanci.

Obava z neukázněnosti

Velký zájem seniorů o očkování zaznamenal také přerovský praktický lékař Ludvík Koudelka. Pacienty nad osmdesát let, kterých je přibližně stovka, už si zanesl do evidence, a teď jen čeká, až se ledy konečně pohnou.

„Kdo má zájem, ten se u nás nahlásí a napíšeme si na něj telefonický kontakt. Objednaná je asi stovka lidí, ale musíme čekat na centrální distribuci a nevíme, co máme lidem říct. Ukázalo se, že naše vedení v krizové situaci selhává, na rozdíl třeba od Izraele - tam už v létě přesně věděli, jak budou vakcíny distribuovat a v srpnu si trénovali logistiku,“ zmínil Ludvík Koudelka. On sám prý už covid-19 prodělal, ale chce se nechat naočkovat, jakmile to bude možné.

„Jediné, z čeho mám trochu strach, je ukázněnost našich lidí. Mám totiž špatnou zkušenost s tím, že se lidé objednají na smluvený lékařský úkon, ale nakonec na něj nedorazí. Může se tedy stát, že budeme mít naředěnou látku a pozvaní lidé na očkování nedorazí. I když - v případě očkování proti nemoci covid-19 jsou možná tyto obavy zbytečné,“ uvažuje.

Nemáme pokyny, ani informace

Že praktičtí lékaři na Přerovsku nemají žádné informace o tom, kdy do jejich ordinací dorazí vakcíny a začne se s očkováním seniorů, potvrzuje i okresní zástupce Svazu praktických lékařů České republiky za Přerov Radoslav Špalek.

„Nemáme pokyny od ministerstva, ale ani od hygieny. Přesné informace typu kolik bude látek, kdy a pro koho budou, tedy stále neznáme. Nevíme ani, jakou lidé dostanou očkovací látku – pravděpodobně by to měla být vakcína od firmy AstraZeneca. Více se snad dozvíme na webináři 25. února,“ uvedl.

Česko patří ve srovnání s ostatními zeměmi světa k těm, které jsou v rychlosti očkování „po škole“. V přepočtu na sto tisíc obyvatel má podle údajů ministerstva zdravotnictví jasné prvenství stát Izrael (78%), evropské státy ale pokulhávají za ostatními. Německo hlásí 5,5%, Itálie 5,43%, Česko jen 4,7%. Lépe než Češi jsou na tom i Poláci, Slováci a Maďaři.