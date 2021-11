„Rezervaci na příští dva týdny máme plnou, a proto od středy 24. listopadu otevřeme ještě jednu ambulanci. Vzhledem k tomu, že se lidé přicházejí očkovat na základě rezervace, fronty se u nás netvoří,“ řekla hlavní sestra přerovské nemocnice Bronislava Budinová.

Podle ní se razantně zvýšil i počet testů - ty PCR už téměř vytlačily antigenní.

„Snažíme se testovat, co to jde, a denně provedeme 200 až 250 PCR testů. Děti bereme na testy i bez registrace, když to vyžaduje situace,“ doplnila.

Očkování zajišťují v Přerově i někteří praktičtí lékaři.

„Očkuji třetí dávkou, a to dvakrát týdně. Zájem je značný - až do Vánoc máme obsazeno a další lidé se objednávají. Jen minulý týden ve čtvrtek jsem aplikoval vakcínu 26 lidem, teď budeme očkovat v úterý,“ popsal přerovský praktický lékař Ludvík Koudelka. Podle něj se v jeho ordinaci očkuje vakcínou od společnosti Pfizer.