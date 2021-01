„Očkovat začneme zítra dvěma mobilními týmy na covidových odděleních,“ sdělil ve středu Olomouckému deníku mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Tyto očkovací týmy vyrazí přednostně na jipky, kde se zdravotníci starají o nejzávažnější případy. O očkování, které je dobrovolné, projevili tamní lékaři a sestřičky zájem.

„V tuto chvíli přesně nevíme, kolik zaměstnanců bude během zítřejšího dne naočkováno,“ podotkl mluvčí.

Ze 195 ampulí by mělo vzniknout nejméně 795 dávek, pokud bude z jedné využito pět dávek. Z obsahu jedné ampule lze nově získat dávku až pro šest pacientů. Dnes to povolil ministr zdravotnictví Jan Blatný se souhlasem výrobce vakcíny, společností Pfizer a BioNtech.

Pro FN Olomouc je určeno 400 dávek ze 795.

„Další vakcíny by se měly již zítra začít od nás distribuovat do dalších nemocnic,“ informoval Fritscher.

Podle původních informací měla první várka vakcíny proti Covid-19 dorazit do Olomouckého kraje již v pondělí 28. prosince. Dodávka se však zpozdila a nový termín byl stanoven na 31. prosince.

Další várku čítající již několik tisíc dávek by měly mít nemocnice v Olomouckém kraji k dispozici počátkem nového roku. V lednu by se podle očkovací strategie měla vakcína dostat i k seniorům nad 65 let, chronicky nemocným lidem, kteří trpí třeba vážným onemocněním ledvin a jater, závažným typem cukrovky nebo těžkou obezitou.

Praktici až bez nutnosti hlubokého mrazu

Očkování v České republice odstartovalo v neděli, první dostal vakcínu premiér Babiš. Prvních bezmála 10 tisíc dávek dostaly čtyři pražské a dvě brněnské nemocnice. V pondělí zahájily očkování i další nemocnice.

Vzhledem k tomu, že vakcína od společností Pfizer a BioNTech musí být uchovávaná v hlubokém mrazu, budou vakcinaci nejprve zajišťovat nemocnice a zdravotní ústavy.

Poté budou zapojeni i praktičtí lékaři, případně ambulantní specialisté, kterým poputuje až očkovací látka, jež nebude vyžadovat skladování při velmi nízkých teplotách.

Očkování proti Covid-19 by mělo být postupně dostupné všem, kteří o něj budou mít zájem. K získání kolektivní imunity musí být proočkovaných 65 až 70 procent populace.

Očkování proti Covid-19 je bezplatné a dobrovolné.