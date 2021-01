„Olomoucký kraj nikdy neměl takovou tendenci. Nebudeme ztrácet energii a čas tím, že bychom individuálně vymýšleli vlastní systém,“ sdělil v úterý Deníku hejtman Josef Suchánek.

„Smysl má dělat centrální strategii, tím ale zároveň neříkám, že strategie, dnes přišla třetí verze, je dobře dotažena do konce. Není. Společně musíme napnout síly, abychom to do toho konce dotáhli,“ dodal.

Očkování prioritních skupin běží v nemocnicích, kde od minulého týdne dostávají vakcínu především zájemci z řad zdravotníků z covidových oddělení a ambulancí.

„Dnes jsme dostali další várku vakcíny. Očkování jede plynule dál,“ informoval hejtman.

Stovky ampulí

Do Fakultní nemocnice Olomouc v úterý dorazila zásilka obsahující tři plata po 195 ampulích s vakcínou od společností Pfizer a BioNTech.

To by mělo postačit na naočkování až 3,5 tisíce zájemců. Stejně jako u první várky z 30. prosince předá fakultka část vakcíny do okresních nemocnic.

Další dodávku očkovací látky proti koronaviru v úterý obdržela Vojenská nemocnice Olomouc. Celkem 195 ampulí.

„Doočkujeme zdravotníky naší nemocnice a budeme pokračovat podle pokynu krajského koordinátora pro očkování,“ sdělil Deníku náměstek ředitele vojenské nemocnice Luděk Ordelt.

Kdo se dál dostane na řadu

Postup se nyní v rámci kraje přesně ladí a nastaven na regionální podmínky by měl být do konce tohoto týdne.

Podle hejtmana bude pokračovat očkování zdravotníků v první linii.

Začít by se mělo s očkováním v domovech pro seniory.

Prioritně budou očkováni také zaměstnanci kritické infrastruktury, například hasiči.

Od 15. ledna spustí Ministerstvo zdravotnictví centrální rezervační systém, kam se v první fázi mohou zaregistrovat lidé starší 80 let.

Bude fungovat podobně jako objednávání na antigenní testy a k dispozici bude pro nejstarší generaci i telefonní linka.

Ministerstvo počítá s tím, že během ledna a února proočkuje na 545 tisíc lidí. Půjde o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a jejich zaměstnance, zdravotníky v první linii, záchranné složky i osoby se zdravotním postižením.

„U domovů důchodců, které patří do první skupiny, počítáme částečně s mobilními očkovacími týmy,“ sdělil Suchánek.

Veřejnost by se měla mít možnost registrovat v centrálním rezervačním systému od února. Postupně pak budou zájemcům o vakcínu podle zdravotního stavu, věku a profese přidělovány termíny.

„Budeme rádi, když v rámci této skupiny zahájíme očkování v březnu,“ uvedl hejtman Suchánek. „Zřídíme vakcinační centra a v této fázi se také počítá se zapojením praktických lékařů,“ dodal.