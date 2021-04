„Úpravy prostor koordinujeme společně s městem. Nejsložitější bylo zajistit dostupnost počítačové sítě a IT techniku, jinak se zajištěním boxů pro očkování a zázemím pro pacienty nebyl žádný větší problém,“ řekl Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční.

Vedení nemocnice už začalo rozesílat zaregistrovaným zájemcům o vakcínu SMS zprávy, ve kterých je upozorňuje na změnu místa očkování.

„Informovali jsme je, že se nemocniční očkování přesune od 7. dubna do klubu Teplo. Termín a čas, na který jsou lidé objednaní, ale zůstává,“ doplnil.

Kapacita? Až 500 lidí

Hned první den by mělo do očkovacího centra dorazit na dvě stě lidí. „Jeho kapacita se může v případě nutnosti navýšit a pojme až pět set zájemců. Očekáváme, že v příštích týdnech dorazí více vakcín a jsme na to připraveni jak v Prostějově, tak v Přerově,“ řekl.

Na Přerovsku stále přibývá nakažených nemocí covid-19 a počet hospitalizovaných neklesá.

„Pohybuje se stabilně mezi 35 až 45 pacienty a pořád trvá velká zátěž na jednotkách intenzivní péče. Naštěstí naše pacienty nemusíme převážet jinam, ale spíše vybraným regionům pomáháme. Převáželi jsme k nám ve vážném stavu třeba nemocné ze Šternberku nebo ze Vsetína,“ zmínil Jiří Ševčík.

Na standardní lůžkové péči takový nápor pacientů není. „Epidemie je i nadále velmi vážná, a proto by lidé měli i během Velikonoc dodržovat všechna opatření, aby nedocházelo ke zhoršování situace,“ uzavřel.