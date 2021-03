Ve hře jsou dvě varianty - klub Teplo na Horním náměstí a někdejší Střední živnostenská škola v Palackého ulici 19.

Provoz očkovacího centra se už ve středu rozběhl v nedalekém Prostějově, který nabídl zdravotníkům rozlehlé prostory v budově zdejšího Společenského domu. Právě takové místo potřebuje i Přerov.

„Požadujeme, aby byla v centru garantovaná kapacita pro 500 až 600 osob. Důležitá je velikost čekáren, protože před očkováním i po něm se v budově kumulují lidé. Je také nutné najít objekt s dobrou dopravní obslužností a místem pro zaparkování,“ vyjmenoval Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční, pod niž spadá i přerovská nemocnice.

Největší tíha očkování teď leží právě na bedrech nemocnice, kde zdravotníci aplikují zhruba 200 vakcín denně. „Od 7. dubna máme příslib navýšení dodávek očkovacích látek a je potřeba, aby na to města byla nachystaná,“ vysvětlil.

O Měšťáku se nemluví

Podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové město vytipovalo nové prostory pro umístění očkovacího centra.

„Vedení radnice o nich bude jednat se zástupci společnosti Agel ve čtvrtek 18. března, protože původně navržená budova na Masarykově náměstí se ukázala jako nevhodná. Varianty jsou dvě - tou první je budova školy v Palackého ulici 19, druhou klub Teplo na Horním náměstí v Přerově,“ upřesnila.

O využití Městského domu se v této souvislosti nemluví, protože ho už brzy obsadí stavbaři a budou se zde vyměňovat parkety

Zástupci vedení společnosti Agel se rozhodnou až poté, co si nabízené prostory prohlédnou. Už nyní je ale jisté, že štěstí bude přát připraveným a s výběrem vhodného objektu by se nemělo dlouho otálet.

„Pro nás je důležitý prostor, ve kterém by se mohli lidé logisticky pohybovat. Nutností jsou stoly na administrativní úkony a evidenci, čekárna, vyšetřovna pro lékaře a vakcinační prostory tak, abychom mohli zvládnout obrat sto pacientů za hodinu. Je nutné vybrat místo co nejdříve, pokud by byly nutné nějaké dispoziční úpravy,“ zmínil Štefan Repovský, náměstek pro léčebně preventivní péči přerovské nemocnice.

Zdravotníci v nemocnici nyní očkují seniory nad 80 a 70 let, ale i pedagogy. „Denně zvládneme 150 až 180 lidí,“ upřesnil.

Počet hospitalizovaných pacientů s nemocí covid-19, kteří vyžadují péči lékařů, ani v posledních týdnech v nepolevil.

„Na covidových odděleních je celkem 45 lidí, z toho 9 vyžaduje akutní péči na JIP. Situace se ale mění každým dnem - například jen v průběhu úterního odpoledne jsme měli na příjmu šest nových pacientů,“ zmínil.