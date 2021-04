Pro osmdesátiletou Zdenku Šipičovou z Přerova bylo nejtěžší dojít o francouzských holích až na Horní náměstí. Samotnou aplikaci vakcíny proti nemoci covid-19 už zvládla bez problémů.

„Přijela jsem autobusem na zastávku v Palackého ulici, a pak už musela po svých až sem na kopeček. Všimla jsem si ale, že seniory, kteří jsou na vozíku, sem příbuzní dovezou autem. Očkování mě vůbec nebolelo, sestřičky byly hodné a paní doktorka taky. Jsem ráda, že už to mám za sebou,“ svěřila se Zdenka Šipičová.

VIDEO: Očkovací centrum v klubu Teplo

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Vakcína proti nemoci covid-19 pro ni znamená velkou úlevu.

„Dcery jsou pořád v práci a pohybují se mezi lidmi, takže se během pandemie vídáme méně. Teď už bude setkání přece jen o něco bezpečnější,“ věří.

Na očkování přišli společně také manželé Kučovi z Přerova.

„Nevím, jak to vypadalo v nemocnici, ale tady je prostředí moc pěkné. Zaregistrovala nás dcera a už známe i termín na druhou dávku, kterou dostaneme v květnu. Co jsme nevěděli, s tím nám tady ochotně poradili,“ pochvalovala si třiasedmdesátiletá Anna Kučová.

Přípravy na zřízení nového vakcinačního centra v klubu Teplo zabraly zdravotníkům přerovské nemocnice pouze několik dní. Nebyly totiž nutné větší stavební úpravy.

„Po příchodu se pacientů ujmou administrátorky, které zkontrolují, zda je člověk řádně objednaný. Když je vše v pořádku, dostane přidělené pořadí a čeká ve velkém sále před obrazovkou, až se na displeji objeví jeho číslo a box, do kterého má jít,“ přiblížila hlavní sestra přerovské nemocnice Bronislava Budinová.

Zájemci o očkování přímo v sále vyplní dotazník, aby zdravotníci zjistili, zda v minulosti nemoc covid-19 prodělali, nebo ne.

„Jakmile se pacient odebere do boxu, lékař s ním probere jeho anamnézu. Pokud není zjištěna kontraindikace, dostane injekci. Po ní přejde očkovaný do foyer k administrátorkám, kde dostane kartičku s termínem pro druhou dávku a vše se zanese do informačního systému. Lidé pak čekají 15 až 20 minut v malém sále pro případ, že by se dostavila nežádoucí reakce,“ vylíčila dále.

Očkovací centrum zvládlo během prvního dne aplikovat vakcínu 370 lidem.

„Máme příslib, že v příštích týdnech dojde k navýšení počtu dávek a jsme schopni bez větších problémů očkovat 500 až 600 lidí denně. Náš tým tvoří patnáct zdravotníků - lékaři a zdravotní sestry, kteří se starají o pacienty, a pak také pět dobrovolníků, jež zajistil magistrát,“ řekla.

Tento týden dostane vakcínu tisícovka lidí

Podle náměstka pro léčebně preventivní péči přerovské nemocnice Štefana Repovského jsou prostory klubu ideální.

„Po rozběhnutí centra jsme schopni proočkovat stovky vakcín, což nám umožňuje i tento prostor. Poskytuje dostatek místa pro naše spoluobčany, ale i dobré zázemí pro zdravotnický personál, který zde musí trávit až deset hodin denně. Je možné dodržovat rozestupy a boxy jsou pohodlné. Tento týden bychom chtěli zvládnout naočkovat tak tisícovku lidí,“ upřesnil. Zdravotníci očkují vakcínou od společnosti Pfizer.

„Kapacita centra je postavena na pěti stech očkovaných denně. Prostor pro navýšení by tady mohl být, ale vše závisí hlavně na dodávkách vakcín,“ konstatoval Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční, pod niž spadá i přerovská nemocnice.

Podle něj už prostory ve zdravotnickém zařízení, kde se očkovalo dosud, kapacitně nestačily.

„Preferujeme umístění centra mimo nemocnici, protože k nám chodí pacienti na PCR a antigenní testy - tedy nemocní lidé, kteří by se neměli potkávat s rizikovými skupinami,“ vysvětlil. Očkováni mohou být nyní senioři nad 80 a 70 let, ale také chronicky nemocní.

Hospitalizovaných nepřibývá

Počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 v posledních dnech neroste.

„Situace je stabilizovaná a velikonoční svátky nepřinesly zásadnější nárůst. Už v minulém týdnu jsme zredukovali počty standardních lůžek a dochází k mírnému poklesu. Co se týče intenzivní péče, jsou ale lůžka z 80 až 90 procent stále zaplněna,“ řekl.

Dohlížet na hladký průběh spuštění nového centra pomáhali také přerovští strážníci.

„Koordinujeme hlavně dopravu, aby vše fungovalo co nejrychleji. Vedení města rozhodlo, že po dobu provozu očkovacího centra bude parkování na Horním náměstí zdarma,“ uvedl šéf Městské policie v Přerově Omar Teriaki.

Přerovský magistrát nabídl centru dobrovolníky, kteří zde pomáhají.

„Jsem rád, že tomu tlaku, který je dnes vyvíjen na zdravotnická zařízení, mohlo město nějak pomoci a poskytli jsme nejen tyto prostory, ale také personál, který tady pomáhá,“ uzavřel primátor města Petr Měřínský (ANO).