Do očkovacího centra v Přerově míří mladší ročníky, poběží i přes léto

Devětadvacetiletý Martin Jehlář z Troubek s registrací na očkování proti nemoci covid-19 neváhal ani chvíli. I když nemoc sám neprodělal, bez potřebného razítka se prý v dnešní době neobejde. „Bez očkování vás už brzy nikam nepustí a my nechceme pořád jen sedět doma. Rád bych vyrazil na Mallorcu, a později také do Karibiku. Bez očkování to ale nepůjde,“ míní.

Očkovací centrum v klubu Teplo v Přerově, červen 2021 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Do očkovacího centra v klubu Teplo na Horním náměstí v Přerově, které je v provozu od počátku dubna, dorazil v pondělí dopoledne i se svým kamarádem. Ten prodělal covid-19 loni v říjnu a přišel tehdy o čich. „Jiné následky jsem naštěstí neměl, ale myslím si, že očkování nemá smysl odkládat. Brzy bude stejně povinné,“ soudí šestadvacetiletý Pavel Mlčoch z Troubek. Registrace pro věkovou kategorii od 16 do 29 let se otevřela 4. června a už minulý týden osazenstvo vakcinačního centra v klubu Teplo výrazně omládlo. „Začínají čím dál častěji chodit i mladší ročníky, stále ale dobíhají i ty starší - třeba senioři, kteří byli předtím nemocní a nemohli se nechat naočkovat. Denně zvládneme až šest set lidí a dvakrát do týdne, v pondělí a ve středu, jsme v provozu do půl sedmé večer a odbavíme až osm set klientů. Dvakrát měsíčně očkujeme i v sobotu,“ popsala koordinátorka očkovacího centra Jana Studeníková. Smlouva o poskytnutí prostor, kterou uzavřela přerovská nemocnice s vedením společnosti Teplo, platila původně jen do konce června. „Minulý týden se uskutečnilo jednání se zástupci magistrátu a dohodli jsme se na jejím prodloužení až do 31. srpna. Budeme tedy očkovat ve stejném režimu jako dosud. Na podzim už je ale snaha, aby vakcinace probíhala pouze ve vybraných krajských velkokapacitních centrech nebo ordinacích praktických lékařů,“ konstatoval Štefan Repovský, ředitel přerovské nemocnice. Tempo? Luxusní! Vakcín od společnosti Pfizer, jimiž se v centru očkuje, je podle něj dostatek. „Pracujeme s tím, co rozdělí kraj a slíbené množství vždy dostaneme. Zvládali bychom klidně naočkovat i 800 lidí za den, problémy nám ale dělají výpadky systému. Někdy se stane, že výpadek trvá i několik hodin a klienti kvůli tomu nedostanou potvrzení o očkování. S personálním zajištěním ale potíže nejsou,“ řekl. V provozu jsou i nadále čtyři boxy a na směně mají vždy službu dva lékaři, čtyři zdravotní sestry a čtyři administrátoři. Tempo a rychlost „odbavení“ si lidé pochvalují. „Je to úplně luxusní a běží to jako na drátku. Druhou dávku už mám za sebou, takže věřím, že začneme žít zase trochu normální život. Snad přijdou brzy na řadu i děti ve školách, které jsou semeništěm nákazy, protože děti, i když samy nemocné nejsou, mohou nakazit ty druhé,“ poznamenala Vilma Pospíšilová z Přerova. Za neděli nula nově nakažených Nákaza koronavirem na Přerovsku v posledním týdnu prakticky vymizela a za neděli ve statistice nepřibyl ani jeden nový případ. Denní přírůstek nakažených v Olomouckém kraji byl v pátek 11. června pouze 13 lidí, v neděli jen 5 - z toho tři případy na Olomoucku a dva na Šumpersku. Na Přerovsku žádný. Výrazný úbytek hospitalizovaných hlásí i přerovská nemocnice. „Na jednotce intenzivní péče není hospitalizovaný žádný pacient s nemocí covid-19, na standardních lůžkách je jich deset. Všichni jsou na jednom oddělení a z hlediska kapacity jsme bez problémů,“ uzavřel Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční, pod niž spadá i přerovská nemocnice.