FOTOGALERIE / Po staré francouzské komedii Miláček Célimare sáhl letos dřevohostický ochotnický soubor, jehož lednová premiéra nově nastudovaného kousku je vždy událostí sezony.

Příběh zkroceného záletníka, který se v padesáti rozhodne oženit s mladou ženou, aby se naplnilo staré pořekadlo o božích mlýnech, nabídl skvělé herecké výkony i zábavu. A zcela zaplnil dřevohostickou sokolovnu.

Záletník Paul Célimare zasvětil celý svůj život vdaným ženám. Razil totiž heslo, že jen žena, která má manžela, dokáže vytvořit domov.

„A pak je to spořádané, počestné. No a neutratíte vůbec nic. Žádné květiny, žádné bonbóny. Jistě, může se stát, že narazíte na na manžela. Ale já je vždycky opečovával, to byl můj systém,“ vysvětluje v úvodu představení svou filozofii Paul Célimare, kterého skvěle zahrál Pavel Roubalík.

Jenže jak už to v životě chodí, radost z nabytých životních zkušeností netrvá dlouho. S podváděnými manželi žen totiž Célimare udržoval velmi přátelské vztahy, což se mu ve chvíli, kdy se chce sám oženit, krutě vymstí. A na konci příběhu skončí sám pod pantoflem.

„Sto let stará komedie diváky zavádí do prostředí Paříže, mezi střední třídu a obchodníky. Celoživotní záletník Paul Célimare, muž v nejlepších letech, se ožení s mladičkou Emou. Zprvu naivka si muže ochočí a na konci příběhu už je Célimare pod pantoflem. Nic nového pod sluncem, stále stejná historie, i když je to už sto let,“ říká s úsměvem režisérka představení Alena Lapáčková.

Z naivky se vyloupne potvora

Do divadelního ztvárnění příběhu se zapojila devítka herců, kteří si svou roli užívali.

„Když se nám to při čtených zkouškách líbilo na první dobrou, řekli jsme si - ano, to je hra, která bude dobrá. Horší je, když potom člověk vejde na jeviště. Dělali jsme všechno pro to, abychom to zvládli,“ líčí režisérka.

Protagonistka hlavní ženské hrdinky Emy Ludmila Fuksová se přiznala, že jí role naivky není moc blízká.

„Bylo pro mě docela těžké ztvárnit ji, protože to není úplně můj styl. Ve druhé polovině, kdy se z ní vyloupne potvora, už je mi mnohem sympatičtější,“ směje se.

Že se v příběhu najde část mužského osazenstva v sále, na to vsadil Pavel Roubalík. Jeho Paul Célimare prošel proměnou, kterou by na začátku příběhu čekal jen málokdo.

„Role je hodně náročná, ale i veselá a myslím si, že se v sále určitě najde hodně pánů, kteří zažívají podobné situace,“ popisuje s tím, že se na roli intenzivně připravoval asi měsíc.

„Se čtenými zkouškami se ale začalo mnohem dříve - už v říjnu,“ dodává.

Stoletá tradice

Ochotnické divadlo v Dřevohosticích má stoletou tradici a v posledních letech se snaží diváky především rozveselit a pobavit.

Sázkou na jistotu byla proto v minulých letech představení Rychlé šípy, Světáci nebo Rodina je základ státu.

„Hráváme role, do kterých se převlečeme, a v osobním životě je to trochu jiné, než na scéně. Proto nás to tak baví,“ přiznává Jana Josieková, která si zahrála komornou Janette.

V minulých letech se na pódiu mihl v epizodních rolích i starosta města Petr Dostál, který se přišel na premiéru nové hry jako „bývalý herec“ podívat.

„Už té slávy bylo dost a potřeboval jsem si trochu odpočinout. V poslední době si užívám trochu jiné role - při pochovávání basy si vždy střihnu faráře a baví mě i Mikuláš. Svatí muži jsou zkrátka mou silnou stránkou,“ uzavírá se smíchem.