Třiaosmdesátiletá Bohuslava Marková z Brodku u Přerova, které před čtyřmi lety rozbouřená Olešnice zaplavila dům, přišla v úterý poprvé v životě k soudu. Je po dvou infarktech a při každém rozrušení jí tlak vyletí nahoru. „Chtěla jsem ho vidět a slyšet, proto jsem dnes tady,“ řekla na adresu Jana Filáka, obžalovaného z obecného ohrožení z nedbalosti. Na spravedlnost ale seniorka čekala marně - k přerovskému soudu se muž ani tentokrát nedostavil a omluvil se ze zdravotních důvodů. Líčení bylo odročeno na středu.

Voda z Olešnice zaplavila na podzim 2020 několik ulic v Brodku u Přerova. Pod vodou se ocitlo asi dvacet domů a hasiči odčerpávali laguny, které se zde vytvořily. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Majitel vodního díla a jezu v katastru obce Kokory čelí obžalobě z nedbalostního trestného činu obecného ohrožení, za což mu hrozí odnětí svobody od dvou do osmi let. Svým jednáním v říjnu roku 2020 způsobil škodu ve výši bezmála 14 milionů korun. Domů bylo zaplavených sedm desítek, poškozených je více než stovka.

Obžalobě čelí jak právnická, tak fyzická osoba. „Majitel vodního díla a jezu v katastru obce Kokory Jan Filák jako jediný statutární zástupce této společnosti v souvislosti s povodňovou situací na řece Olešnici nedbal zákonných ustanovení, která vyplývají z vodního zákona. Došlo tak k vybřežení říčky Olešnice a zatopení části Brodku u Přerova s následnou majetkovou újmou, která dosáhla téměř 14 milionů korun,“ shrnul obžalobu státní zástupce David Pivoda.

„Stavidlo na jezu bylo v poloze dole, nebylo vyhrazeno a v důsledku toho se začala voda vylévat z koryta říčky a došlo k zaplavení obce,“ dodal.

Co se tenkrát stalo?

Povodeň udeřila v Brodku v noci ze 14. na 15. října 2020. Voda z rozbouřené Olešnice zaplavila několik ulic - Třebízského, Nerudovu, Majetínskou, ale i 28. října nebo Masarykovo náměstí. Ulice se slily v jednu velkou lagunu a zaplavený byl i podjezd.

Hasiči se snažili ochránit hrázemi z pytlů školu, obchod i poštu. Voda ohrožovala sedmdesát domů v pěti ulicích a do dvaceti vtekla. Na místě zasahovalo patnáct jednotek. Škoda vznikla také na majetku obce.

Poškození majitelé domů, kteří přišli v úterý na hlavní líčení, se ani po čtyřech letech neubránili emocím a některým se do očí draly slzy. „Přišla jsem tehdy o všechno, kdyby mi dcera nedala nábytek, tak by mi zůstaly jen dvě válendy a manželská postel. Pod sedačkou jsem měla tolik vody,“ ukazovala rozrušeně seniorka Bohuslava Marková.

„Zedníci to tehdy museli všechno znovu vysekat a nahodit,“ podotkla. Nejvíce jí vadí to, že zatímco ona ve svém věku na líčení i holi dorazila, obžalovaný se spravedlnosti vyhýbá. „Na jednání k soudu by se měl dostavit a hotovo, nebo mu dát řádnou pokutu, a on by přišel,“ zdůraznila.

Ještě dnes se při vzpomínce na povodeň neubrání slzám Veronika Králová z Třebízského ulice. „Kdyby si to zajistil, jak měl, nemuseli bychom tady dnes stát,“ krčí rameny. „Přijeli jsme tehdy z Olomouce a chystali se spát. Pak jsme uslyšeli ránu a do domu vletěla voda. Volala jsem hned tchýni, která je hasič. Než přijeli, táhli jsme mladého oknem, protože bylo komplet všechno vytopené. Barák byl zničený a dodnes ho opravujeme,“ líčila na chodbě soudu.

Obhájce obžalovaného: Je po transplantaci

Poškození se ale v soudní síni vysvětlení a případné omluvy od obžalovaného nedočkali. „Pan Filák je těžce nemocný člověk a z toho důvodu se nezúčastnil líčení. Měl transplantované dva orgány,“ vysvětlil jeho obhájce s tím, že žádá o odročení hlavního líčení, protože se chce obžalovaný jednání osobně zúčastnit.

Mezi zmocněnci poškozených to ale vřelo. „Vnímám jednání obžalovaného obstrukčně. Inicioval jsem, aby se nařídilo toto hlavní líčení, protože v květnu, kdy mělo být, byla den předtím zaslána lékařská zpráva s tím, že má problémy se srdcem a není schopen se ho zúčastnit,“ řekl Michal Krčma, který jako zmocněnec zastupuje několik poškozených. Obžalovaný se podle něj soudu vyhýbá.

„Moji klienti ho v pondělí natočili, jak jede vlastním vozidlem do firmy společnosti a nejeví známky nějakého zdravotního handicapu - nikdo ho ani nedoprovázel. Šel běžně do práce, tak nevím, proč by neměl přijít k hlavnímu líčení. Tato nahrávka je součástí trestního spisu,“ řekl zmocněnec.

„V případě zpracování znaleckého posudku podáme podnět orgánům činným v trestním řízení a také Lékařské komoře, jestli zdravotní stav skutečně vylučoval nebo nevylučoval účast na hlavním líčení,“ doplnil. Protože soudkyně považuje omluvu obžalovaného za nedůvodnou, bude hlavní líčení pokračovat ve středu.