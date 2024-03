„Děláme to jen pro osobní vlaky, a ty mohou vystoupat poměrně vysoko a prudce, proto tam tunel navržený není. Navrhli jsme tedy variantu bez tunelu, ale domluvili se, že trasu ještě upravíme. Na vrcholu Čekyňského kopce vychází relativně hluboký zářez a my prověříme, co by to stálo, pokud by se tento zářez zpětně překryl a vznikl zde aspoň částečný tunel. Taková varianta, kdy by byl ten zářez částečně překrytý, nakonec nemusí být o tolik dražší, protože díky překrytí jámu zasypeme a vytěžený materiál se nemusí odvážet daleko,“ vysvětlil Pinkava.

Trasa vysokorychlostní trati významně zasáhne dvě přírodní lokality v okolí Přerova - Čekyňský kopec a les ve Vinarech, které by stavbou utrpěly. Místní lidé s tím nesouhlasí - a proti je i přerovská radnice. Za jediné řešení považují obyvatelé obou částí tunel.

„Z jedné strany máme dálnici, a ta je kompletně oplocená. My bychom tedy ve Vinarech zůstali mezi ploty. Vinarský les je pro Přerov jediný, jinou přírodní lokalitu město nemá, a proto budeme na tunelu trvat,“ řekl Vladimír Machura, který bydlí ve Vinarech.

Stejně to vnímá předsedkyně výboru místní části ve Vinarech Petra Kamelandrová. „Vést VRT povrchovou cestou je pro nás nepřípustné, protože jsme už z jedné strany obklopeni a sevřeni železnicí a dálnicí a je jedině štěstí, že zmizel problém vodního koridoru. Chápu, že potřebujeme budovat vysokorychlostní trať, ale mělo by to mít co nejmenší dopad na lidi, kteří tady bydlí, a taky na přírodu,“ soudí Petra Kamelandrová.

Místní část Vinary od začátku prosazovala variantu tunelu. „Úroveň bydlení se tím výrazně změní. Ještě chybí dostavět protihlukovou stěnu na dálnici. Kromě hluku z dálnice budeme navyšovat i hluk z vysokorychlostní trati?“ ptá se.

Proti vedení trasy VRT jsou i obyvatelé Čekyně. „Byla by to katastrofa, jak vzhledově, tak z pohledu hluku. Ráz Čekyňského kopce by úplně zmizel. Když nad rámcem toho kopce uvidíte obrovský most, tak nechápete, kdo to mohl navrhnout,“ poznamenal předseda výboru místní části Čekyně Bohumír Střelec.

Přerovští radní prosazují variantu tunelu, i když bude finančně nákladnější. „Pro nás je jediné přijatelné řešení, aby vedla trasa v lokalitě Čekyňského kopce v tunelu. Je to ale ekonomicky náročnější varianta - v absolutních číslech nám řekli, že co kilometr v tunelu, to jedna miliarda korun,“ shrnul přerovský primátor Petr Vrána (ANO), který se obrátil dopisem na Správu železnic a ministerstvo dopravy.

„My samozřejmě vítáme, že vysokorychlostní trať povede kolem Přerova, ale chceme zachránit pro nás cenné území. Na duben je naplánováno další jednání a věříme, že budou zaneseny i naše připomínky,“ doplnil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Správa železnic prověřuje více možností. „Není to konečný výsledek. Každopádně musíme prověřit hlukové limity - ať jdeme po povrchu nebo tunelem, tak lidé, kteří bydlí v Čekyni i v nejbližší části u trati musejí mít splněné limity. Stejně tak víme, že na Čekyňském kopci je chráněná lokalita, které se musíme vyhnout nebo střet s ní vyřešit, aby nám to z hlediska ochrany životního prostředí prošlo. Finální variantu bychom chtěli představit městu počátkem dubna,“ upřesnil Marek Pinkava s tím, že projektanti plánují i veřejné slyšení s občany.

„Uděláme to ale až ve chvíli, kdy budeme mít podklady a trasa bude mít předpokládaný profil, abychom šli za lidmi s konkrétním výsledkem,“ řekl. Navržený úsek by se měl podle něj začít stavět ve druhé polovině dvacátých let.