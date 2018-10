Obyvatelé ulice Velké Novosady: Kvůli hluku nemůžeme spát

Důchodce Zdeňka Mlčocha, který bydlí v panelovém domě u frekventované silnice v ulici Velké Novosady v Přerově, probudí i několikrát za noc dunění kamionů.

Kvůli příčným nerovnostem v důsledku velké dopravní zátěže těžká auta na silnici poskočí - a staří lidé, kteří mají slabý spánek, jsou okamžitě na nohou. Opravy silnice se ale zřejmě v dohledné době nedočkají.

„Máme ložnici i obývák do cesty, a když jede v noci po silnici kamion, od křižovatky až za most i několikrát po sobě poskočí. Kolik let se ještě nebudeme moci v klidu vyspat? Vždyť se to nedá vydržet,“ stěžuje si Zdeněk Mlčoch, který bydlí v panelovém domě v ulici Velké Novosady 12.

Budíček v podobě dunění kamionů pravidelně zažívá také Karel Pirnus.

„Nemůžu už kvůli tomu ani spát - bezpečně mě to probudí vždycky ve tři v noci, když začnou kamiony jezdit. Auto najede na most - a ozve se dunivá rána,“ popisuje důchodce.

„Nejhorší je, když jede kamion s paletami. Silnice se úplně otřásá. Bez prášku na spaní se nevyspím,“ doplňuje další z obyvatelek domu Jiřina Vyplelová.

Lidé už se obrátili i na město, ale bez výsledku.

Město nemůže opravu komunikace nijak urychlit, protože spadá pod Správu silnic Olomouckého kraje.

„Je to nekonečný příběh a hlavním důvodem poničení vozovky je obrovský nápor dopravy. Každý den tudy projedou tisíce nákladních aut a kamionů. Už loni jednu díru spravili, a teď se tam udělala další,“ shrnul náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Převod na ŘSD

Opravu v současné době komplikuje i fakt, že má být krajská silnice v ulici Velké Novosady převedena na Ředitelství a silnic a dálnic.

„Situace je dnes taková, že je zatím tato silnice v majetku kraje, ale v řádech dnů nebo týdnů se bude převádět na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Kvůli velkým dopravním stavbám v Přerově totiž dochází k převodu silniční sítě kraje, Ředitelství silnic a města,“ vysvětlil ředitel olomoucké správy ŘSD Martin Smolka.

Zatímco dnes je silnice v ulici Velké Novosady druhé třídy, v budoucnu se má stát silnicí první třídy.

„Souvisí to se stavbou mimoúrovňového křížení i průpichu. Hlavní dopravní směr povede v budoucnu touto částí města. Smlouvy na převedení silnic nyní leží na ministerstvu dopravy,“ podotkl Martin Smolka.

Kraj: Opravu nechystáme

Obyvatelé panelových domů v ulici Velké Novosady, kteří si stěžují na nadměrný hluk, prý tedy mají alespoň dlouhodobou naději, že se situace zlepší.

Z krátkodobého hlediska by jim měl pomoci stávající vlastník komunikace, kterým je kraj.

Správa silnic Olomouckého kraje ale v nejbližší době žádnou opravu nechystá.

„Silnice přechází na Ředitelství silnic a dálnic a tato komunikace v ulici Velké Novosady je tedy v přechodové fázi. V nejbližší době její oprava není v plánu,“ konstatoval Radomír Všetička, vedoucí střediska údržby Jih Správy silnic Olomouckého kraje.