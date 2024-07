Nález tři tisíce let starého bronzového depotu v keramické nádobě, který učinil během archeologického bádání na poli u Staré Vsi Tomáš Melich, vyvolal před několika lety značný rozruch. Jen málo se ví ale o tom, že podrobné prozkoumání keramické nádoby z pozdní doby bronzové umožnilo skenování na počítačové tomografii. Vyšetření nálezu na přístroji CT v přerovské nemocnici trvalo asi půl hodiny a zjistilo, co přesně keramická nádoba ukrývá. Detaily o tomto objevu zjistí návštěvníci výstavy Detektory kovů v archeologii na Přerovsku, která je nyní k vidění v Muzeu Komenského.

„S muzeem spolupracujeme dlouhodobě, ale podobný artefakt vyšetřujeme vůbec poprvé. Prostřednictvím CT jsme viděli hrubé obrysy předmětů, které jsou uvnitř. Trošku nás jen limitovalo, že se jednalo o kovové předměty, které na rentgenu svítí bíle a nešlo úplně přesně zhodnotit jejich povrch nebo strukturu,“ popsal Petr Skácel, náměstek pro léčebně preventivní péči přerovské nemocnice.

Výstava v Muzeu Komenského představí bronzový depot naposledy v nálezovém stavu v celku, po jejím ukončení bude obsah keramické nádoby vypreparován a podroben dalšímu zkoumání.

„Na CT snímcích, které mohou návštěvníci vidět na výstavě, se nám podařilo zjistit, že uvnitř keramické nádoby staré přes 3 tisíce let je ukryto velké množství bronzových předmětů. Mezi nimi zaujme na první pohled bohatě zdobená kruhová faléra, ale také naprosto unikátní bronzové žebrované objímky s trny nábojů kol vozu. Uvnitř jsou i náramky, plechové šálky a další kruhový ženský šperk - spirálovitě vinutý nápažník,“ přiblížil archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk.

Fotogalerie: Archeologové našli na poli na Přerovsku vzácný depot z pozdní doby bronzové gallery 9 fotografií

Bronzový depot byl uložen do země v pozdní době bronzové, tedy 1000 až 750 let před naším letopočtem. „Uložení keramické nádoby s bronzovými předměty do země mělo nejspíše kultovní význam, spojený s některým z rituálů tehdejších obyvatel,“ vysvětlil Schenk.

Aktuální výstavní projekt Detektory kovů v archeologii na Přerovsku, který je v Muzeu Komenského v Přerově k vidění až do 20. října, představuje výsledky dlouholeté spolupráce profesionálních archeologů s detektoráři kovů. K vidění jsou unikátní solitérní nálezy a soubory z jednotlivých archeologických lokalit v regionu.

„Návštěvníci mohou na výstavě spatřit ukázky nálezů ze železných, barevných i drahých kovů, ale i depoty z doby bronzové či hromadné nálezy mincí, které uložili do země naši předkové před stovkami či tisíci lety. V mnoha případech se jedná o zcela výjimečné archeologické nálezy mimořádné historické hodnoty,“ uzavřel Schenk.