Záplava barev, tvarů a květů. Taková je každoročně výstava kaktusů a sukulentů, kterou mohou v těchto dnech obdivovat návštěvníci areálu Nordic u přerovského výstaviště. Výstava má za sebou dlouholetou tradici a letos se koná po osmačtyřicáté.

Přerované se mohou přijít podívat na tradiční výstavu kaktusů v prostorách areálu Nordic u výstaviště. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Vystavovatelů, kteří nám zapůjčili své exponáty, je celkem čtrnáct. Kaktusů a sukulentů, jež jsou k vidění, pak zhruba tisícovka. Od nového člena z Kroměřížska zde máme sbírku mexických miniatur, které jsou zasazeny ve skalkách ve vápenci. Jsou to drobné rostliny, které se poměrně špatně pěstují. Nechce to substrát, takže jsou ve vápenci. Esteticky ale vypadají moc pěkně,“ řekl Pavel Mátl, člen Klubu kaktusářů v Přerově.

Podívejte se na fotogalerii z výstavy:

Domovem kaktusů je podle něj Amerika. „Na výstavě jsou k vidění jak ty ze severní, tak i z jižní. Netřesky a rozchodníky rostou všude a většina z nich, které zde máme, jsou z Madagaskaru, Afriky a některé z Mexika,“ dodal.

Výstava je otevřená až do neděle 2. června od 9 do 17 hodin a členové zdejšího Klubu kaktusářů na ní mohou poradit i začátečníkům, jak kaktusy správně pěstovat. „Důležité je správné zazimování. Pokud kaktusy pěstujete v bytě, je vždy lepší je umístit do chladnější místnosti,“ dodal.