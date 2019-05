VIDEO / FOTOGALERIE / Na jubilejní 10. ročník Motomše se do Hranic v sobotu 25. května sjely stovky nablýskaných motorek všech značek a k vidění tu byly i historické kousky.

Naleštěné stroje, které se opět seřadily před kostel Stětí svatého Jana Křtitele, přišli obdivovat na hranické náměstí děti i dospělí. „No je to tady úžasné, loni jsme to nestihli, ale dneska jsme si to ujít nenechali. Manžel i synové jsou v sedmém nebi,“ smála se šestatřicetiletá Veronika.