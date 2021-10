Městský hřbitov se už v předstihu připravuje na nápor návštěvníků, kteří přicházejí uctít památku zesnulých. Lidé míří na místo posledního odpočinku už nyní, největší nával se dá ale očekávat až během státního svátku a nadcházející víkend.

„Je vždy lepší přijít dříve, protože je tady méně lidí a na úklid hrobů mám klid. Svíčky jsem koupila v Kauflandu v akci, takže mi dvě balení vydrží až do Velikonoc. Věnce jsou dnes hodně drahé, ale protože jezdím ještě do Znojma, kde mám pochovanou babičku s dědou, koupím většinou věnec tam. Přece jen to vyjde o něco levněji,“ svěřila se Marie Palíková z Přerova.

V obležení návštěvníků je i květinářství u hřbitova, do kterého dodávají dušičkové věnce a vazby pracovníci Pohřební služby.

„Tento rok je trochu problém se chvojím, takže jsme za každé chvojí rádi. Výroba jednoho věnce nám zabere tak hodinu času, i s přízdobou. Na vazby jsme teď začali více používat umělé květiny, které kombinujeme s těmi živými. Máme ale i umělé věnečky a vazby,“ přiblížila jedna z pracovnic Jarmila Koblihová.

Podle vedoucí Pohřební služby Romany Macháčkové přichází tento rok na hřbitov méně lidí než v minulých letech.

„Mnozí zatím vyčkávají a nechávají návštěvu hřbitova až na státní svátek a dušičkový víkend. Už teď si ale stěžují, že se na hřbitově krade a mnohé zaskočil i mráz, protože mrznou květiny. Celkově situaci příliš nepřeje doba covidová a starší lidé se bojí někam chodit,“ zhodnotila.

Během dušičkového období bude městský hřbitov přístupný v době od 7 do 20 hodin a budou ho stejně jako v minulých letech hlídat městští strážníci. Už kvůli parkování a svátečním řidičům, kteří usednou za volant jednou za čas a na silnicích způsobují zmatky.

„Monitoring hřbitova provádíme už od 25. října v odpoledních hodinách, kdy je tam větší množství lidí. Během svátku a víkend před Dušičkami pak probíhají pochůzky celý den. Kontroly provádíme během Dušiček i v noci, kdy hřbitov prochází psovod se psem,“ popsal zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Občas se prý stane, že někdo uvízne na hřbitově i po jeho uzavření. „V takových případech mohou lidé kontaktovat linku 156. Máme klíče od hřbitova, takže jim otevřeme,“ dodal.

Největší zájem je o urnové hroby

Koronavirová pandemie se v loňském a letošním roce podepsala na zvýšeném počtu úmrtí a pohřbů. „Největší zájem je dnes o urnové hroby, které jsme začali pronajímat na podzim roku 2019 a většina ze 126 míst už má své nájemce. Chtěli bychom tedy v budoucnu rozšířit urnové háje směrem k zimnímu stadionu. Vzrostl také zájem o kolumbárium, které má kapacitu zhruba šest set schránek. Většina z nich už je v nájmu a zbývá jen pár volných míst,“ přiblížila Dagmar Trnčáková ze Správy hřbitova.

Je to i z toho důvodu, že kvůli covidu vzrostl počet náhlých úmrtí a pozůstalí museli řešit neočekávanou situaci hodně rychle. „Trend pohřbívání se v posledních letech změnil. O klasická hrobová místa mají lidé zájem jen výjimečně - a to především ti, kteří preferují klasický pohřeb do hrobu,“ uzavřela.