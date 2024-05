Pestrobarevné záhony letniček už zkrášlují přerovský park Michalov, který si v letošním roce připomíná sto dvacet let od svého založení. Barvami hýří i francouzská květnice, lemovaná stromkovými kalinami a růžemi. Květy růží starých odrůd už provoněly rozárium v parku.

Přerovský park Michalov už zdobí záhony letniček, které připomínají 120. výročí jeho založení. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Protože se lidé ve městě o květinovou výsadbu zajímají, chtějí je radní vtáhnout do rozhodování o dalších místech, kde by se mohly objevit záhony barevných cibulovin.

„Každoročně přibývá míst, do nichž jsou cibuloviny na podzim vysázeny. A protože chceme, aby si lidé sami zvolili lokality, kde bude výsadba probíhat, otevřeli jsme anketu. Ta je do konce května přístupná na Facebooku města - nejvíce žádaná místa pak zařadíme do ostré ankety na webu prerov.eu, kde budou moci lidé hlasovat,“ shrnul náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal.

Anketu k tomuto tématu město nezvolilo poprvé - vloni si lidé díky ní vybrali nová místa pro výsadbu - místní část Předmostí a Šířavu. Předloni se cibuloviny objevily na Velké Dlážce, na náměstí Svobody, u kina Hvězda, u rondelu v blízkosti malé Pasáže, pod hradbami, v parku Michalov, u „horního“ Kauflandu a v ulicích Bezručova a Želatovská.

„Výsadba cibulovin - jako jsou krokusy, narcisy či tulipány - je jednou z možností, jak efektivně obohatit plochy veřejné zeleně. Cibule se vysadí vždy na podzim speciálním strojem, na jaře pak vykvetou cibuloviny a po zatažení, tedy v létě, se trávník teprve pokosí,“ vysvětlil Dohnal.