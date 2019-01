OBRAZEM: Městský dům hostí tradiční Velikonoční salon

Přerov – Tradiční výstavu Velikonoční salon v přerovském Městském domě mohou lidé navštívit až do pátku 29. března. Přístupná je vždy od 9.30 do 17.30 hodin a v pátek skončí ve 13.30 hodin. Každý den od ranních do do večerních hodin na ní budou předvádět svou tvorbu šikovné řemeslnice.

Velikonoční salon v Přerově | Foto: DENÍK/Tomáš Krejčiřík

Autor: Tomáš Krejčiřík