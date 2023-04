Zvuk dřevěných řehtaček a klapaček se nesl ve čtvrtek kolem poledne Přerovem. Děti z folklorního souboru Trávníček tak připomněly obchůzkou dávno zapomenutou tradici.

Děti s klapačkami a řehtačkami mohli potkávat na Zelený čtvrtek v ulicích města Přerované. Soubor Trávníček se vydal na obchůzku centrem města a kolem poledne zamířil na faru. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Řehtačky a klapačky na vesnicích nahrazovaly zvuk zvonů, které vždy na Zelený čtvrtek odletí do Říma. Dříve s nimi děti na vesnicích chodily tři dny, od čtvrtka až do soboty. Klapání nahrazovalo zvuk zvonů třikrát za den - ráno, v poledne i večer. Na Velikonoční neděli se zvony do kostelů zase vrátily,“ popsala vedoucí folklorního souboru Trávníček Dagmar Bouchalová.

V některých regionech také dodnes honí Jidáše. „Jeden hoch z chlapecké družiny se obalí do snopu slámy a představuje Jidáše, ostatní za ním utíkají a honí ho,“ popsala další obyčej. Lidová tradice se dochovala v některých vesnicích v Čechách a na Moravě až do dnešních dní.

Velikonoční salon v Přerově už přitáhl stovky lidí. Lidová tvorba táhne

Obchůzka řehtačů a klapačů, která měla v Přerově svou premiéru, u kolemjdoucích budila velkou pozornost. Děti si daly sraz před Základní školou Trávník a poté se vydaly na Horní náměstí do Muzea Komenského, prošly přes náměstí T. G. Masaryka, kde právě probíhaly farmářské trhy a zamířily ke kostelu sv. Vavřince. Tam už je přivítal děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg.

„Chtěli jsme dětem z Trávníčku názorně ukázat, co všechno patří k tradicím Velikonoc. Děti už vědí, že se v těchto dnech nesmí v kostelech zvonit na zvony, protože odletěly do Říma,“ vysvětlila Dagmar Bouchalová.

Folklorní soubor Trávníček se snaží Přerovanům připomínat lidové tradice a na Smrtnou neděli vyrazil průvod dětí také, aby vynesl smrtku.

Jak slavíte Velikonoce? Pochlubte se vašimi fotkami

„U těchto akcí záleží vždy na počasí, takže zatímco vynášení smrtky se těšilo velkému zájmu veřejnosti, dnes přišlo kvůli chladnému počasí dětí méně. Zdá se, že ani vhození smrtky do Bečvy tentokrát nepomohlo, protože hned na druhý den začalo sněžit. Děti to přisuzují tomu, že když smrtku vhodily do vody, vracela se pořád zpátky proti proudu. Příště ji prý tedy musejí vhodit dál, aby zima opravdu odešla,“ uzavřela.