Kvůli obavám z zákazy nebezpečnou chorobou výrazně vzrostla poptávka po respirátorech a ochranných oblecích, které prodává přerovská firma Ardon Safety. Zásoby respirátorů jsou pryč a nové hned tak nebudou.

„Zájem o respirátory se enormně zvýšil a to, co jsme měli jindy na půl roku, bylo vyprodáno během jediného týdne. Největší poptávka je po respirátorech s třídou filtrace FFP3, ale zvýšeně se kupují i jednorázové oděvy jako overal, rukavice nebo brýle,“ řekl produktový specialista firmy Martin Netopil. Společnost tyto produkty dováží z Číny - a to je teď velký problém.

„Indie a Čína totiž vyhlásily embargo na vývoz respirátorů jinam než do Číny, takže než se dostane řada na nás, uplyne nějaká doba. Protože se k nám zboží dostane jedině lodí, můžeme je čekat tak na konci roku. Situace v Číně se nás tedy dotkla - naštěstí teď ale jednáme s jinými výrobci a jsme schopni dodat nanorespirátory z Izraele,“ vysvětlil.

Meopta: zpožděné dodávky z Číny

Šíření nebezpečné nákazy se částečně dotklo i přerovské firmy Meopta, která je největším zaměstnavatelem v regionu.

„Veškeré dodávky z Číny, od které odebíráme některé komponenty, jsou zpožděné. Pro nás se v tuto chvíli neděje nic, ale pokud by došlo k dalším zpožděním, museli bychom hledat náhradní řešení. Naštěstí jsme předzásobeni a jsme schopni si je vyrábět sami. Jde ale i o pozastavení kontaktů, návštěv a výjezdů do Číny,“ shrnul generální ředitel společnosti Meopta Vítězslav Moťka.

Bez Číny jako zákazníka se obejde přerovský pivovar Zubr, který sice do této země svůj pěnivý mok exportuje, ale ne v takovém množství, aby se kvůli tomu musel trápit.

„I kdyby export do Číny skončil, je to jednotkách procent, takže by nás to nijak drasticky nezasáhlo. Naším největším zákazníkem je totiž Slovensko. Více než koronavirus nás dnes ohrožuje chřipková epidemie, kvůli které se zvýšila nemocnost našich zaměstnanců,“ doplnil ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

Výrazné problémy nepociťuje ani tradiční výrobce kufrů z lepenky - přerovská firma Kazeto.

„Do Číny neexportujeme a může dojít pouze ke zbrzdění dodávek. Kování na kufry, které odsud dovážíme, nám ale přišlo. Větší dopady jsme tedy zatím nepocítili,“ shrnul ředitel firmy Kazeto Libor Budík.

S komplikacemi se nepotýká ani přerovská pobočka společnosti Olympus.

„Export do Číny neprobíhá a neodebíráme z této země ani komponenty. Vyrábíme lékařské přístroje pro oblast miniinvazivní chirurgie, které vyvážíme hlavně do Německa. I když při práci v čistém provozu používáme roušky, s jejich dodávkou zatím problém nemáme,“ zmínila Erika Petříková z přerovské pobočky firmy Olympus.