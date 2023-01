O vydání průkazu mohli zájemci požádat přerovský magistrát písemně nebo prostřednictvím e-mailu do 6. ledna, osobně pak mají šanci ještě do středy 11. ledna 16 hodin na ohlašovně pobytu přerovského magistrátu na adrese Bratrská 34.

„Lidé této možnosti využívají v hojné míře a o voličský průkaz pro první kolo požádalo téměř 500 zájemců, na druhé kolo jsme zaznamenali 398 žádostí,“ uvedl Pavel Šlesinger z přerovského magistrátu, který má na starosti volby.

Vůbec poprvé si zažádala o voličský průkaz také jednatřicetiletá Karolína Š. z Olomouce. „Trvalé bydliště mám v Přerově, ale na volby tam nemám cestu. Vyřídila jsem si proto průkaz, abych svůj hlas nepromarnila a mohla jít volit v Olomouci,“ vysvětlila s tím, že prezidentské volby považuje za důležité.

„Volit hlavu státu chci. A vlastně musím, po tom, kdo na Hradě seděl deset let, a hlavně proto, abych mohla rozhodnout, kdo by tam mohl sedět místo něj. Ráda bych v čele země viděla někoho, kdo bude morálním vzorem a slušným člověkem,“ tvrdí Karolína.

Cestu do Přerova k volební urně by si podle svých slov nějak zařídila, kdyby musela. Je ale ráda, že může využít volebního průkazu.

V Přerově se volí v 51 okrscích

Podpořit svého kandidáta na prezidenta mohou lidé v Přerově po otevření volebních místností v pátek 13. ledna, a to v době od 14 do 22 hodin, a pak v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. Termín pro druhé kolo voleb je 27. a 28. leden.

„V Přerově se bude hlasovat stejně jako při minulých volbách v jednapadesáti okrscích, které lidé najdou na obvyklých místech. K žádné změně v tomto ohledu nedošlo,“ poznamenal Pavel Šlesinger. Hlasovací lístky byly obyvatelům města a místních částí doručeny již v předstihu do schránek.

Přijetím zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 je umožněno hlasovat i těm voličům, kteří jsou v izolaci kvůli nemoci covid-19. Marodi s covidem-19 mohli požádat telefonicky Krajský úřad Olomouckého kraje o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Na území Olomouckého kraje bylo zřízeno pět stanovišť, v Přerově se nachází u budovy Hasičského záchranného sboru v ulici 9. května.

„Voliči v karanténě mohou hlasovat z auta ve středu 11. ledna od 8 do 17 hodin. O tento způsob hlasování je ale vcelku malý zájem,“ zmínil Pavel Šlesinger.

Výsledky napínavého prezidentského klání, které rozhodne buď o budoucí hlavě státu, nebo o dvou favoritech pro druhé kolo, by měly být známy již v sobotu vpodvečer.

„U nás by to mohlo být sečteno docela rychle, ale fronta se bude tvořit při přebírání výsledků pro statistiku. I tak ale očekáváme, že by výsledky prvního kola mohly být známy v sobotu kolem půl šesté večer,“ upřesnil.