O dalším osudu Strojaře rozhodne výbor. Demolici se objekt nevyhne

Využití zchátralého hotelu Strojař vždy v minulosti bránily politické neshody a rozdílné představy zastupitelů o tom, jak by se mělo s nemovitostí naložit. Tečku za těmito sváry by mohl učinit výbor pro Strojař, jehož zřízení budou schvalovat na jednání v pondělí přerovští zastupitelé. Přizváni do něj byli zástupci všech politických stran napříč spektrem - jediným subjektem, který se neúčastní, je SPD.