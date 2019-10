Plyne z nově uzavřené smlouvy mezi Olomouckým krajem a Českými drahami. Nejvíce dopadne na cestující, kteří pravidelně jezdí vlakem, bez potřeby střídat dopravní prostředek či využívat MHD ve městech. Nebudou moci využívat slevovou IN Kartu Českých drah.

„Z mého úhlu pohledu se jedná o likvidaci veřejné hromadné dopravy. Nevím jestli je smyslem koordinátora vyhnat lidi z vlaků do aut,“ kroutil hlavou cestující Kamil ze Šumperku, který se obrátil na Deník.

Spočítal, že celoroční náklady na dopravu se mu zvýší o 13 116 korun, pokud nebude využívat olomouckou MHD. Jestliže v Olomouci bude pokračovat tramvají nebo autobusem, jízdné se mu zvedne o 9 916 korun - při současné ceně olomouckého celoročního kuponu.

Pan Kamil má IN Kartu Českých drah a na ní aktivován slevový tarif IN 50 za 3000 korun. Za čtvrtletní traťovou jízdenku zaplatí 3 441 korun. Jeho celoroční náklady na dojíždění dělají 16 764 korun.

Od nového roku s Tarifem IDSOK při cestování osobním a spěšným vlakem zaplatí měsíčně 2 490 korun, pokud bude jezdit do krajského města přes Zábřeh. Čtvrtletní jízdenku IDSOK nenabízí. Za rok pak za dojíždění do Olomouce vytáhne z peněženky 29 880 korun.

"Vyrovná se cena mezi vlakem a autobusem"

„Je pravda, že v některých relacích se kvůli tomu, že přestanou platit slevy 25 a 50 procent v rámci IN Karet, cestování mírně zdraží, nicméně IN Karty stále zůstanou v platnosti na rychlících, takže pro cestující, kteří se pohybují výhradně mezi městy v rámci rychlíkové dopravy, se nezmění vůbec nic,“ vysvětlovala ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.

„IN Karty nebudou moci využívat cestující v osobních a spěšných vlacích v rámci Olomouckého kraje, čímž se zase vyrovná cena jízdného mezi autobusovou a drážní dopravou. Cestující, kteří jezdili autobusy, neměli možnost využít slevy 50 procent,“ poukazovala.

Autobus, vlak, MHD na jednu jízdenku

Tarif IDSOK podle krajského koordinátora zjednoduší lidem v Olomouckém kraji cestování. Umožní přestupovat z vlaku na autobus a opačně a ve městě využívat hromadnou dopravu.

„Od 1. dubna připravujeme pro cestující, kteří zajíždějí do Olomouce, dva druhy tarifu, a to přestupní a nepřestupní. Ten, kdo nebude využívat olomouckou MHD, pro něj bude k dispozici levnější tarif,“ upozornila Suchánková.

Kraj dojednal rychlíky, kde bude možné jezdit na Jízdenku IDSOK s krajským tarifem. Jedná se o expres Praha – Olomouc – Vsetín – Žilina v úseku Zábřeh na Moravě a Hranice na Moravě, čtyři rychlíky Českých drah a rychlík společnosti RegiJet Brno – Bohumín v úseku Kojetín – Přerov – Hranice a v ranním úseku Nezamyslice – Kojetín – Přerov – Hranice.

„Je na cestujících, jaký tarif jim bude vyhovovat. Pokud se pohybují vlakem mezi městy v rámci rychlíkové dopravy a mimo Olomoucký kraj, zde bude nadále v platnosti IN Karta,“ vzkázal krajský koordinátor.

Tarif IDSOK

S jízdním dokladem IDSOK lze cestovat a libovolně přestupovat mezi dopravními prostředky v rámci jeho zónové a časové platnosti:

• autobusy příměstských linek,

• městskou hromadnou dopravou MHD,

• osobními a spěšnými vlaky,

• rychlíky a expresem Ex2 ČD ,

• rychlíkem RegioJet R8, v úseku Nezamyslice – Hranice na Moravě

IN Karta

Při cestování rychlíky Českých drah a při mezikrajské přepravě – budou v platnosti.

Cestujícím, kteří budou požadovat návratek za aplikace IN (IN25, IN50 a další), umožní dopravce České dráhy a.s. vrácení poměrné části ceny za nevyužité období platnosti na IN karty ČD. Bližší informace budou upřesněny dopravcem České dráhy.

Nově v rámci Tarifu IDSOK:

Ex2 Praha – Olomouc – Vsetín – Žilina

(v úseku Zábřeh na Moravě – Hranice na Moravě)

R12 Brno – Olomouc – Šumperk

(v úseku Nezamyslice – Šumperk)

R13 Olomouc – Přerov – Břeclav – Brno

(v úseku Olomouc – Přerov – Hulín)

R18 Luhačovice – Přerov – Praha

(v úseku Zábřeh na Moravě – Olomouc – Přerov – Hulín)

R27 Olomouc – Opava – Ostrava

(v úseku Olomouc – Moravský Beroun)

Od 15. 12. 2019 bude systém IDSOK rozšířen o železniční stanice Břest a Hulín.

Rychlík RegioJet:

R8 Brno – Bohumín,

(v úseku Kojetín – Přerov – Hranice. V ranním a večerním spoji i v úseku Nezamyslice – Kojetín – Přerov – Hranice)

Zdroj: KIDSOK