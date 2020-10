Nové vládní opatření, které má zabránit dalšímu šíření koronaviru, poslalo od pondělí na dva týdny domů studenty středních a vysokých škol. Výuka bude probíhat distančně. Na víceletých gymnáziích se normálně učí jen v nižších ročnících, žáci druhého stupně základních škol budou chodit „na směny“ - zatímco třída A jednoho ročníku půjde do školy, B čeká distanční výuka. Příští týden si to zase prohodí. První stupeň základních škol funguje bez omezení.

„Připadá mi, že takový systém postrádá logiku -opatření by mělo vyjít vstříc hlavně studentům v prvním ročníku nebo maturantům, kteří to teď mají nejsložitější. Také pro učitele to musí být velký nápor - jak mají zvládat zároveň distanční výuku v jedné a prezenční ve druhé třídě?,“ ptá se Sylva K., která je ráda, že alespoň syn, který chodí do sekundy na gymnáziu, do školy půjde. „Děti režim rozhodně potřebují,“ soudí.

Náročná logistika

Ředitelé škol ladili v pátek náročnou logistiku na následující týdny.

„Druhý stupeň jsme rozdělili po třídách - A a C máme šest tříd, B a F sedm. Vystřídají se ve škole vždy po týdnu, což je organizačně lepší varianta, než dělit třídy na půlky,“ myslí si ředitel Základní školy U Tenisu v Přerově Michal Pospíšil.

Přestože opatření chápe, bezprostřední kontakt učitele s žákem podle něj nic nenahradí.

„Je možné, že bude nutné časem přejít na on-line výuku, což není nejšťastnější řešení. Nikdy to nenahradí klasické vyučování a žáci mají už teď mezery ve vzdělání po jarní přestávce. Vznikne tak generační díra dětí, které to poznamená - zejména ty, kteří nemají dostatečné technické zázemí. Přece jen - ve školách mají všechny děti stejné podmínky,“ řekl.

Nervózní učitelé

Ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková nová opatření respektuje.

„Jako jeden z mála krajů jsme měli až do této doby školy otevřené, ale cítila jsem mezi pedagogy nervozitu. Situace je vážná a nemůžeme konat jinak, než jak konáme,“ uvedla.

Klasická výuka se týká pouze studentů primy a sekundy na šestiletém gymnáziu, ostatní budou až do konce října doma a mají distanční formu vzdělávání - na dvoutýdenní pauzu totiž navážou podzimní prázdniny.

„Jsme rádi alespoň za to, že obor předškolní pedagogika může vykonávat praxi ve školkách,“ podotkla.

Opatření vnímá jako nutná také ředitel přerovského Gymnázia Jakuba Škody Jan Raška. Ten by podle svých slov zavedl distanční formu už mnohem dříve.

„Prima, sekunda, tercie a kvarta budou mít na víceletém gymnáziu běžnou výuku, pouze s hygienickými opatřeními. Ostatní studenti pak nastoupí na tu distanční. Je to opatření, které mělo přijít dříve a mělo být ještě striktnější - podle mého názoru by se mělo vztahovat i na žáky druhého stupně základních škol,“ zhodnotil ředitel.