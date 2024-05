Veřejnosti trochu skryté a zanedbané prostranství, které těsně sousedí s Městskou knihovnou v Přerově, čeká zkrášlení a revitalizace. Po úpravách, na něž se městu podařilo získat dotaci z kraje, se může zahrada stát novým komunitním prostorem, který bude sloužit jako čítárna pod širým nebem, pro pořádání workshopů, besed či scénického čtení. Otevře se ale i pro aktivity veřejnosti.

Přerov, zahrada u knihovny | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Pozemek u Přikrylovy vily je trochu ukrytý a v minulosti se v jeho blízkosti nacházela kašna se sochou Neptuna. Prostor není využívaný, a proto vznikl plán na zpřístupnění zahrady. Požádali jsme Olomoucký kraj o dotaci, se kterou jsme byli úspěšní, a získali částku 228 tisíc korun. Tento příspěvek musíme navýšit minimálně o dalších 228 tisíc, abychom zahradu uvedli do provozuschopného stavu - prostranství je totiž zarostlé, s nerovným terénem,“ popsal přerovský radní Jakub Navařík.

Lokalita se může v budoucnu stát atraktivním místem pro setkávání. „Vznikne zde další veřejný prostor, který má potenciál a chceme jej zpřístupnit. Návrh už připravuje městská architektka a na jeho základě se rozběhnou jednotlivé práce. Úpravy je potřeba provést do konce letošního roku,“ nastínil radní.

Městská knihovna v Přerově, která sídlí v bývalé prvorepublikové vile továrníka Karla Přikryla, dlouhodobě zápasí se stísněnými prostory. Úpravou venkovního prostranství může získat nové zázemí pro čtenáře, ale i jiné návštěvníky.

„Zahrada bude určena pro všechny věkové kategorie s akcentem na společně trávený čas. Lidé se mohou potkávat v atraktivním dvorním traktu v centru města, který dosud nebyl objevený. Mohou si posedět s knihou na lavičce, nebo se účastnit čtenářských workshopů pod širým nebem. Chceme, aby území využívaly i jiné spolky, mateřské školky nebo školy. Využijeme prostor také k aktivitám, které dnes pořádáme na dětském oddělení v Palackého ulici a navštěvují je maminky s malými dětmi,“ shrnula Edita Hausnerová, ředitelka Městské knihovny v Přerově.

Příjemné zákoutí za knihovnou může podle ní od jara do podzimu ožít besedami či přednáškami, které mají u čtenářů velkou odezvu. „Chceme se s touto zahradou zapojit také do komunitních aktivit, které se pořádají ve městě už tradičně - ať už je to Den sousedů nebo Přerovské dvorky. Pořadatelům chceme ukázat, že je tady další místo pro pořádání akcí v centru,“ doplnila.

Město provede v letošním roce terénní úpravy a pořídí mobiliář tak, aby se v příštím roce mohly akce naplno rozběhnout. „Vídám tu pravidelně lidi, kteří, když se oteplí, sedí na lavičce, protože je to láká ven. Budou si tu moci v klidu sednout, prolistovat si ranní noviny, dámy si mohou povykládat. Na léto zvažujeme, že bychom tu měli i obslužný pult s brigádnicí, ale není problém domluvit se ani se sousední kavárnou,“ shrnula ředitelka.

Důležité je i to, že má toto území přesah a navazuje na něj další prostranství, které patří městu a mohlo by se k němu připojit. „Knihovna není tichý a neviditelný prostor, ale právě naopak. Chceme ukázat, že žije, pulsuje a je součástí života v Přerově. Podle usnesení města dostaneme po revitalizaci zahradu do užívání a budeme ji primárně využívat pro naše uživatele. Rádi ji ale za určitých pravidel zpřístupníme veřejnosti,“ řekla.

Městská knihovna v Přerově v letošním roce pořádá nultý ročník Noci literatury, který se uskuteční v září. „Počítali jsme už s tím, že bychom využili i tuto zahradu. Nejsme si ale jisti, zda kolem 20. září nebudeme ve stavebním ruchu. Chceme nabídnout nejen prostory knihovny, ale máme domluvené s farou, že bychom otevřeli také kapli sv. Jiří a venku na parkánu udělali nějaký happening, protože je to celosvětová akce, která si žádá pozornost a zapojení veřejnosti,“ uzavřela ředitelka.