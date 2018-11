Nový primátor Měřínský: Je lepší méně slibovat a víc udělat

V přerovské politice není novou tváří a jako náměstek primátora pro finance ukázal, že snížit zadluženost města není nereálným snem.

Jaké jsou jeho vize jako primátora, a jak by mělo v příštích čtyřech letech fungovat zastupitelstvo?

„Byl bych rád, kdyby příkopy mezi opozicí a koalicí nebyly tak hluboké,“ říká nový primátor Přerova Petr Měřínský (ANO).



Krátce po svém zvolení jste ocenil působení vašeho předchůdce Vladimíra Puchalského. V čem byl podle vás dobrým primátorem a co byste chtěl dělat jinak?

Pan Puchalský mi v počátcích mé politické kariéry pomohl rychleji proniknout do fungování samosprávy a magistrátu, čímž mi velmi ulehčil práci. Také to, jakým způsobem vždy hájil zájmy Přerova a jeho občanů, bez ohledu na stranickou příslušnost, je věc, na kterou by se zapomenout nemělo. Na spolupráci s ním budu vždy velmi rád vzpomínat. Nepochybně budu některé věci dělat jinak, mám jiný styl vedení lidí, ale to považuji za normální. Také bych byl rád, aby příkopy mezi opozicí a koalicí nebyly tak hluboké, jako v minulém období - ale to nezáleží jen na mně.



V bývalém vedení města jste působil jako náměstek primátora a měl na starosti oblast financí. Přerovu se v minulých letech výrazně snížila zadluženost - je to i cílem pro nadcházející období? Přijdou další „hubená“ léta bez výraznějších investic?

Ano, podařilo se nám snížit zadlužení města o více než dvě stě milionů korun a v trendu snižování dluhu hodláme pokračovat. Ale nebylo to na úkor toho, že bychom přestali investovat. Naopak - v nebývalé míře jsme začali investovat do oprav chodníků a komunikací, za necelý měsíc otevíráme nově zbudované Dluhonské mosty za více než devadesát milionů korun, do modernizace odborných učeben na základních školách jsme investovali téměř sto milionů korun. Je to možné díky naší aktivitě ve získávání dotačních titulů. Doufám, že se nám tento trend podaří udržet a žádná „hubená“ léta nepřijdou.



Jaké jsou vaše vize dalšího fungování města? Jak byste chtěl, aby Přerov za čtyři roky vypadal?

Chci, aby byl Přerov čisté, upravené město, které svým občanům nabízí vysokou kvalitu života, ve kterém se rozvíjí bohatý sportovní a kulturní život. Město, které nabízí občanům uplatnění v práci i podnikání, zábavě i odpočinku. To je přirozeně stav, který není ohraničen čtyřletým obdobím, ale vize, kam bychom chtěli Přerov posunout. Doufám, že na této cestě za čtyři roky dojdeme co nejdále.

Pan Patrik? Typický trouble maker

Jste opravdovým přerovským patriotem, nebo je podle vás jedno, odkud pochází člověk, který chce ve městě něco změnit?

Nechci říct, že je nutné, aby byl člověk patriot, pokud chce věci měnit k lepšímu. Důležitý je charakter člověka. Je přirozené, že člověk se chce cítit dobře tam, kde žije. Tím, že někdo bydlí ve městě, odkud pochází, je tato vazba ještě zesílená a člověku to přirozeně pomáhá. Já se tedy za patriota považuji.



Přerov čeká v následujících letech zatěžkávací zkouška v podobě velkých dopravních staveb. Stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí už začala, následovat bude průpich. Jak jste na období plné uzavírek a naštvaných řidičů připraveni?

V první řadě bych chtěl říci, že jsem velice rád, že se po dlouhých letech čekání opravdu stavět začalo. Stavba mimoúrovňového křížení je v běhu, zahájí se průpich a samozřejmě se k nám blíží od Lipníku úsek dálnice D1. Bohužel na úseku od Říkovic jsou stále problémy s částí občanů Dluhonic, kteří se spojili s Dětmi Země. Oba úseky dálnice se tedy nepodaří dokončit současně tak, aby vznikl přirozený obchvat města. Já i celé vedení města jsme si proto vědomi toho, že Přerov nečekají v oblasti dopravy lehké časy. Právě z toho důvodu jsme zřídili funkci uvolněného radního pro oblast dopravy, ostatně tak je tomu i v jiných městech. Bude mít na starosti hlavně koordinaci dopravních staveb s orgány státu i kraje. Občané ale nemohou očekávat, že někdo mávne kouzelným proutkem a situace se skokově zlepší. Musíme hlavně předejít totálnímu dopravnímu kolapsu, který by mohl nastat. Proto žádám Přerovany, aby se obrnili trpělivostí, protože dopravních staveb najednou bude opravdu hodně. Jako životní optimista vidím pověstné světlo na konci tunelu a věřím, že do šesti let bude mít město Přerov odpovídající dopravní infrastrukturu, které si moderní město jednadvacátého století zaslouží.



Už jsme se na to téma bavili v předvolebním speciálu, ale co byste vy osobně vzkázal Miroslavu Patrikovi z organizace Děti Země, který blokuje stavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem? Chcete s ním vést dialog?

Vzkázal bych mu, že svým chováním dělá Dětem Země medvědí službu. Myslím, že systematicky zneužívají současný právní řád a jsou pouhou „ekoteroristickou organizací.“ Pan Patrik je typický „trouble maker“, který se baví tím, že může škodit a tato činnost ho nadmíru uspokojuje. Ve věci dostavby dálnice D1 mu, podle mého soudu, nejde o žádnou ochranu živočichů, ale o přesměrování trasy dálnice, čímž by došlo k oddálení dostavby D1 minimálně o deset let a prodražení o jednu miliardu korun. Vzhledem k tomu, že pan Patrik úspěšně blokuje nejen dostavbu obchvatu Přerova, tak už s ním byl zahájen dialog na úrovni premiéra České republiky Andreje Babiše. Součástí tohoto dialogu byla i pondělní návštěva pana premiéra v Dluhonicích, spojená s prohlídkou místa a besedou s občany. Přeji si, aby tato aktivita nějaký smysl měla.

Rozšiřovat počet hezkých míst

Mladí lidé se z Přerova stěhují za prací jinam. Myslíte si, že jim lze i v našem městě vytvořit takové zázemí, aby se jim v rodném městě žilo dobře?

Jde o jistý druh ekonomické migrace, který v krátkodobém horizontu zastavit nejde. Je pochopitelné, že mladí lidé, kteří někde studují, zůstanou tam, kde už to znají, a po studiu se můžou věnovat zajímavé práci. Řešením je nabídnout jim i v Přerově perspektivu - práci, která by je naplňovala a možnost žít v čistém a upraveném městě s možnostmi kulturního a sportovního vyžití. Samozřejmě - je třeba si říci, že výsledky nelze čekat okamžitě a projeví se až v dalších volebních obdobích.



Na toto téma zavazuje i další otázka - hodlá město udělat něco pro to, aby měli mladí lidé šanci na dostupné a cenově přijatelné bydlení?

Není to tak, že bychom seděli s rukama v klíně a říkali, že je to na dlouho a nemůžeme s tím nic dělat. Na většině z těchto nutných opatření již pracujeme a jsou součástí našeho programu - ať už je to dokončení všech dopravních staveb, investice do spící průmyslové zóny a samozřejmě přestavba hotelu Strojař na dostupné bydlení pro mladé a seniory.



Do jakých projektů má podle vás smysl v následujících čtyřech letech vložit energii?

Jak jsem už zmínil, přestavba hotelu Strojař na dostupné bydlení pro mladé a seniory je důležitou částí našeho programu. Spolu s dostavbou pavilonu G Domova pro seniory to považuji za dvě největší investice, které nás v tomto volebním období čekají. V Přerově je spousta pěkných míst - park Michalov, nábřeží Bečvy, Horní náměstí nebo městské hradby. A naší snahou je počet těchto hezkých míst postupně rozšiřovat. Jako příklad bych uvedl letošní opravu Rybářské aleje. Myslím, že nyní, když je zde nový povrch, který není rozbitý kořeny stromů, a byly instalovány nové lavičky, je to další velmi pěkné a příjemné místo na mapě Přerova.

Denně verš z "mobilní Bible"

Jaké je vaše životní krédo?

Životní krédo nemám. Myslím, že život je natolik pestrý a složitý, že ho nelze obsáhnout jedním univerzálním heslem. Do politiky jsem vstupoval před čtyřmi lety s mottem „Underpromise & Overdeliver“, tedy „Slibuj méně, udělej více.“ Za ty čtyři roky se toto heslo nezměnilo. Myslím, že politika je plná prázdných slibů, kterým nevěří ti, co je říkají, ani ti, kterým jsou určeny. Proto bych chtěl, aby za námi byly vidět výsledky, aby docházelo ke skutečnému zlepšení ve všech oblastech, které se života občanů dotýkají, a těch prázdných slibů bylo co nejméně.



Abychom to trochu odlehčili - jaké knihy rád čtete a jaký je váš nejoblíbenější film?

Já čtu už odmala moc rád. Pamatuji se, jak jsem trávil vánoční prázdniny, které většinou byly na blátě a ne na ledě, čtením knih, které jsem pod stromečkem našel. Mým nejoblíbenějším autorem je od mládí Mika Waltari. Jeho historické romány jsem miloval a myslím, že mám v knihovně všechny jeho knihy, které u nás vyšly. Také si nechávám denně posílat verš dne od mobilní aplikace Bible, většinou čtu nejen ten verš, ale celou kapitolu. S filmy je to složitější, jeden nejoblíbenější vybrat neumím. Mám rád akční filmy, ale vzhledem k tomu, že mám děti, tak jsem si oblíbil i dětské filmy, které točil například Pixar, a které jsme společně sledovali. Nedávno jsem se díval na svůj profil na Facebooku a mám tam označené tři oblíbené filmy: Gladiátor, Bod zlomu a Černý jestřáb sestřelen. Těch oblíbených mám ale opravdu víc.



Můžete představit sám sebe ve třech větách? Proč by si právě o vás měli lidé myslet, že budete dobrým primátorem?

Ve třech větách o sobě můžu něco říct, ale těžko se ve třech větách představím. Budou to informace jako z horoskopu znamení zvěrokruhu beran, popřípadě jako z čínského zvěrokruhu znamení psa. Myslím, že jsem tvrdohlavý, uzavřený, k neznámým lidem nedůvěřivý. Současně jsem čestný, poctivý a jsem si vědom svých povinností. Za nejdůležitější považuji, že mám zájem naše město rozvíjet a přeji si, aby se to nám všem, nejen na radnici, dařilo. Každý z nás je ale jedinečný právě v těch maličkostech, kterými se odlišuje od druhých, a které se do těchto třech vět nevejdou.