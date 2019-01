FOTOGALERIE / Každý z nás o něčem sní. Že se jednou stane skvělým tanečníkem, že se k sobě jeho rozvedení rodiče zase vrátí, že konečně najde pravou lásku. Ne každému se jeho sen splní, ale pokud přestaneme snít, ztratí náš život smysl.

Takové je hlavní poselství tanečního muzikálu skupiny Duckbeat, který v neděli zhlédly stovky mladých lidí.

Dvě představení - první ve tři a druhé v šest hodin večer zcela vyprodala sál přerovského kina Hvězda.

Pět emotivních příběhů, jež se před diváky odehrávají na plátně, dokresluje tanec a hudba. Sebík chce být dobrým tanečníkem, Míša překonává rozchod svých rodičů nebo Kuba, který skončil na invalidním vozíku a díky přátelům našel nový smysl života.

„Uvádíme v pořadí třetí taneční muzikál a zapojili se do něj nejen současní, ale i bývalí členové Duckbeatu. Muzikál Dreamers - Snílci je ale více motivační a měl by mladé lidi více nakopnout, aby si začali plnit své sny, protože to je v životě strašně důležité. Je inspirován skutečnými příběhy - jen jsme je museli dotvořit tak, aby fungovaly dohromady s tancem a videoprojekcí,“ líčí Alenka Langerová, šéfka přerovské taneční školy Duckbeat.

Zřejmě nejemotivnějším příběhem je životní osud Kuby, který skončil po těžkém úrazu na invalidním vozíku. I jemu se splnil sen - díky svému handicapu si uvědomil, co je v životě podstatné.

„Je to náš kamarád a na pódiu se objeví spolu s námi. Každý divák, který přijde na muzikál Dreamers, tak zároveň přispěje na finanční dar, který Kubovi na konci představení předáme,“ doplňuje.

Padesátka tanečníků

Do náročného nácviku se zapojila asi padesátka lidí - od nejmenších tanečníků až po dospělé.

„Všechno si zařizujeme sami - od kostýmů až po kameru, které se skvěle zhostil Ondřej Němec. Pokud alespoň jeden mladý člověk odejde ze sálu a řekne si: Jdu si plnit svůj sen, tak za něj budeme rádi,“ říká.

Jedním z tanečníků je i dvanáctiletý Sebastián Šipoš.

„V muzikálu hraji svůj vlastní příběh, protože jsem se vždycky chtěl stát dobrým tanečníkem. Začínal jsem trénovat doma a od šesti let jsem v Duckbeatu,“ prozrazuje.

Díky společným tréninkům se znovu potkala se svými přáteli sedmadvacetiletá Jana Slezáková, která dnes pracuje jako logopedka v Brně.

„Kvůli muzikálu jsme se po několikaleté pauze sešli, i když jsme už každý někde jinde. Byla to skvělá práce,“ říká.

Vyprodáno, i bez reklamy

Na reprízy muzikálu Dreamers se mohou těšit návštěvníci nejen v Přerově, ale i Prostějově a Olomouci.

„Lístky byly strašně rychle vyprodané, a to jsme neměli žádnou větší reklamu, jen na Facebooku. V budoucnu chystáme i další projekt Víš, kdo jsem?, což je tanečně-dokumentární projekt na podporu osvěty Alzheimerovy choroby a dalších typů demence. Tentokrát půjde o vyloženě charitativní akci,“ uzavírá Alenka Langerová.