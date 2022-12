Nové jízdní řády pro regionální tratě (Správa železnic)

Přes Uničov elektricky

Hlavní novinkou je zahájení elektrického provozu na kompletně modernizované trati z Olomouce do Šumperku přes Uničov. České dráhy na této trase nasadí dvoudílné elektrické jednotky RegioPanter a elektrické lokomotivy řady 362 s klasickou soupravou.

První nový RegioPanter je v Olomouci. Záhy začne vozit cestující

Jedná se však o přechodné řešení, než výrobce dodá nové třídílné jednotky RegioPanter pro Olomoucký kraj. První by se měly v provozu objevit v dubnu příštího roku, kompletně by nové soupravy měly výkony na trati pokrýt v červnu.

„V tuto dobu zároveň s účinností úřední změny začne platit dynamičtější a obsáhlejší jízdní řád, který na tomto úseku plně využívá vlastnosti jak zmodernizované železniční infrastruktury s nejmodernějším vlakovým zabezpečením ETCS, tak i dynamické vlastnosti nových elektrických jednotek,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Do 19. prosince však musí cestující na nově otevřeném úseku ze Šumperka do Uničova počítat s deseti až patnáctiminutovými zpožděními kvůli dočasnému snížení traťové rychlosti.

OBRAZEM: Pantera pro Olomouc testují ve vídeňském mrazáku

Obměna starých souprav

Vozový park v regionální dopravě projde obměnou v celém Olomouckém kraji. Z kolejí zmizí staré pantografy řady 460 i klasické soupravy tažené elektrickou lokomotivou.

„V roce 2023 očekávají České dráhy dodávku 22 nových třídílných elektrických jednotek řady 640 RegioPanter, zbývající jednotky do celkového počtu 27 kusů budou dodány v první polovině roku 2024,“ přiblížil Petr Pošta.

Vlakové překvapení. Olomouckým krajem začne jezdit švýcarský panoramatický vůz

Z Olomouce do Rychleb. Přímo

Lepšího spojení budou moci využít lidé, kteří míří do Rychlebských hor. O víkendech v červenci a srpnu bude do spěšného vlaku, který vyjíždí před osmou hodinou z Olomouce, zařazen přímý vůz pokračující z Lipové-lázní do Javorníku. Zpět z Javorníku vyjede v 17 hodin s příjezdem do Olomouce ve 20 hodin a 6 minut.

Škrtání spojů

Od nového jízdního řádu vstupuje v platnost také částečná redukce regionální vlakové dopravy, kterou v červnu schválili krajští zastupitelé. Hejtmanství tím ušetří přes 26 milionů korun v situaci, kdy výdaje na veřejnou dopravu prudce rostou.

Redukce počtu spojů se dotkne většiny železničních tratí v Olomouckém kraji. V řadě případů se jedná o vlaky v brzkých ranních nebo pozdních večerních hodinách, případně o spoje zavedené v nedávné době jako doplnění dopravní nabídky.

Zázrak v Jeseníkách: z trati na odpis je jedna z nejlepších lokálek v Česku

Zcela zrušena bude necelá dvacítka spojů, obdobného počtu se týká zkrácení nebo omezení na některé dny v týdnu. Z celkového množství výkonů osobních vlaků v kraji se jedná o malý zlomek. Podle sčítání řadou z nich jezdily pouze jednotky lidí, u jiných, zejména mezi Olomoucí, Prostějovem a Přerovem, ale rostly počty cestujících i do vyšších desítek.

„Takové spoje mají alternativu. Například v rozmezí patnácti minut jedou dva vlaky. Nejsou to spoje, po jejichž zrušení by cestující zůstal někde stát bez jakékoli alternativy,“ uvedl již dříve náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy Michal Zácha.

Změny se dotknou také dálkové dopravy. Zrušeny budou například noční vlaky z Prahy do Přerova a Bohumína. Zrušena je také dvojice rychlíků Hukvaldy, z nichž ranní byl první přímý spoj z Olomouce do Ostravy.

Proměna nádraží v Náměšti: nový majitel prozradil, co tam bude

Vlaky, které od 11. prosince 2022 nevyjedou

Sp v úseku Olomouc (15.18) – Hranice na Moravě (15.55)

Os v úseku Olomouc (16.51) – Přerov (17.12)

Os v úseku Hranice (3.52) – Přerov (4.16)

Sp Olomouc (14.06) – Prostějov (14.22)

Sp Prostějov (15.35) – Olomouc (15.52)

Sp Olomouc (16.06) – Prostějov (16.22)

Os v úseku Hlubočky (23.53) – Hrubá Voda (0.00)

Os v úseku Hrubá Voda (0.00) – Moravský Beroun (0.22)

Os Olomouc (21.34) – Senice na Hané (22.06)

Os Staré Město (8.28) – Hanušovice (8.48)

Os Hanušovice (9.10) – Staré Město (9.28)

Os Staré Město (18.28) – Hanušovice (18.48)

Os Hanušovice (19.15) – Staré Město (19.33)

Os v úseku Šumperk (15.08) – Velké Losiny

Os Velké Losiny (14.29) – Šumperk (14.47)

Os Šumperk (14.05) – Velké Losiny (14.25)

Os Velké Losiny (15.31) – Šumperk (15.49)

Os Šumperk (5.45) – Sobotín (6.02)

Os 13051 Sobotín (6.08) – Petrov nad Desnou (6.14)

Os Petrov nad Desnou (6.22) – Sobotín (6.28)

Os Sobotín (6.44) – Šumperk (7.02)